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ЦАМТО

К совместным закупкам боеприпасов для Украины присоединились 18 стран

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: AP Photo/ Virginia Mayo

ЦАМТО, 21 марта. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что 18 стран (17 стран ЕС и Норвегия) присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по размещению промышленных заказов на боеприпасы для Украины, передает "РИА Новости".

Решение о поставках боеприпасов Украине принималось 20 марта на совместном заседании глав МИД и Минобороны ЕС в Брюсселе.

"Мы делаем ключевой шаг по выполнению наших обещаний Украине по обеспечению артиллерийскими боеприпасами. 18 стран присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по формированию и размещению промышленных заказов. ЕС придерживается своих обязательство поставлять Украине боеприпасов больше и быстрее", – написал Ж.Боррель в Twitter.

Ранее сообщалось, что на совместные закупки боеприпасов в ЕС готовы потратить один миллиард евро. Заказы будут размещаться только на 155-мм боеприпасы западного образца.

Еще один миллиард евро ЕС потратит на немедленные поставки боеприпасов Украине из имеющихся запасов на складах европейских армий.

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Страны
Норвегия
Украина
Проекты
Евросоюз
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