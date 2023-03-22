Под Марьинкой ракетой «Атака» уничтожена украинская бронетехника

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Российскими военными под Марьинкой (ДНР) ракетой «Атака» была уничтожена украинская бронетехника. Ее выпустили бойцы расчета самоходной артиллерийской установки «Штурм-С».

Об этом агентству РИА Новости сообщил офицер ВС России с позывным «Байкал».

Военнослужащий рассказал, что самоходная установка «Штурм-С» оснащена противотанковым ракетным комплексом. Поэтому ее применяют не только для разведки, но и для поражения обнаруженной легкой и тяжелой бронетехники противника. Для этого расчет боевой машины задействует ракеты 9М114 «Кокон» и 9М120 «Атака». С их помощью можно эффективно поражать цели на дистанции от 500 метров до пяти километров.

Военный эксперт и подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил журналистам агентства о том, что в пригородах Артемовска украинские боевики занимают частные дома, где живут местные граждане, не эвакуируя их.

В населенных пунктах Григоровка, Богдановка и Калиновка отмечено прибытие подразделений вооруженных формирований Украины, которые расселяются в домах мирных граждан

- рассказал он.

А на Краснолиманском направлении, как сообщил РИА Новости глава пресс-службы группировки «Центр» ВС России Александр Савчук, вооруженные формирования Украины провели отчаянную, но безуспешную контратаку, пытаясь вернуть ранее захваченные у них позиции. Эта попытка, предпринятая ВСУ в районе Торского, была пресечена российскими военными. Вражескую технику уничтожили дистанционным подрывом минного поля, на которое она заехала, а также артиллерийским огнем.