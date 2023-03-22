Американский аналитик назвал фактор успешного использования бомбардировщика B-21 Raider

Источник изображения: topwar.ru

Американский самолет-бомбардировщик В-21 Raider может ждать большое будущее, но многое будет зависеть не столько от технических особенностей самолета, сколько от летчиков, вне зависимости от того, будут ли они пилотировать самолет лично или дистанционно. Об этом пишет американский аналитик, бывший летчик Филип Хэндлман в издании 19fortyfive.

Еще в 2016 году, отмечает автор статьи, состоялась конференция, на которой тогдашний министр военно-воздушных сил США Дебора Ли Джеймс объявила об отказе от принципа последовательного обозначения бомбардировщиков. Хотя новый бомбардировщик должен был получить обозначение В-3, его было решено назвать В-21, что намекало на то, что перед нами – самолет 21-го века.

Что интересно, еще в конце 1930-х годов на вооружении американской военной авиации появился бомбардировщик ХВ-21, разработанный компанией North American Aviation. Он имел экипаж из шести человек, был оснащен двумя двигателями Pratt & Whitney Twin Hornet.

XB-21 по прозвищу Dragon, пишет Хэндлман, был весьма перспективным проектом. По своим характеристикам он превосходил конкурента – самолет от Douglas Aircraft. Однако последний стоил меньше, поэтому Пентагон остановил свой выбор на бомбардировщике Douglas B-18A Bolo. Затем был разработан проект NA-40, который учел уроки XB-21. Наконец, появился NA-62, который стал B-25.

Но и В-25 имел определенные проблемы, например – он не был приспособлен для работы с палубы авианесущего корабля. Тем не менее, он принимал участие в легендарном налете на Токио, имевшем большое значение для победы над Японией. Главную роль в налете на Токио сыграла готовность членов экипажей бомбардировщиков рисковать своими жизнями и безжалостно уничтожать врага, и в этом американский автор видит важное основание для своих размышлений о будущем применении самолета В-21.

Говоря о перспективах В-21, Хэндлман отмечает, что во многом они будут зависеть от мастерства летчиков. Это не умаляет важности технических характеристик самолета, но заставляет нас задуматься о том, что воинский дух экипажа в любом случае определяет исход сражения в воздухе, считает американский аналитик.