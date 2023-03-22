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Военное обозрение

В России разработан новый комплекс дальней тепловизионной разведки «Блокпост-4Т»

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БПЛА400Т, входящий в комплекс "Болкпост-4Т"

Источник изображения: topwar.ru

Новый комплекс дальней тепловизионной разведки для российских военных разработали специалисты Оптико-механического конструкторского бюро "Астрон", входящего в холдинг "Швабе". На данный момент комплекс уже прошел испытания и вышел на этап создания первых образцов.

Как рассказал гендиректор организации Владимир Попов, комплекс дальней тепловизионной разведки с интеллектуальной аналитикой получил название "Блокпост-4Т". Для получения более полной картинки в комплекс интегрирован специальный дрон с тепловизором. Также в комплекс входят наземные тепловизионные станции, способные разглядеть человека на дальности 800 метров, а технику - до 2 км. Дрон видит цели на дальности до 6 км. Вся информация выводится на экран монитора, причем встроенная видеоаналитика выделяет обнаруженные объекты для помощи оператору.

(...) как для оптических, так и для тепловизионных средств всегда существует дилемма - либо ты имеешь большое поле зрения, либо ты обеспечиваешь высокую детализацию изображения (...) Мы подумали, что интегрирование "летающего тепловизора" в состав наземной системы наблюдения позволит нестандартно и довольно элегантно решить эту дилемму

- приводит ТАСС слова Попова.

Причем в комплекс был интегрирован беспилотник тепловизионной разведки БПЛА400Т, выпускаемый серийно и весьма активно применяемый в зоне СВО еще с прошлого года. Он также разработан в ОКБ "Астрон" специально для применения в спецоперации, представляет собой квадрокоптер с установленным российским тепловизором, предназначенным для ведения разведки.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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