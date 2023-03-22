Македония подтвердила, что передала Украине непригодные для полетов штурмовики Су-25

ЦАМТО, 21 марта. Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска подтвердила, что Скопье передало Украине четыре штурмовика Су-25.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает Janes.

Соответствующее заявление С.Петровска сделала 14 марта. Портал подчеркивает, что речь идет о трех одноместных Су-25С и одном двухместном Су-25УБ, причем все они непригодны для полетов.

"Поставленное Украине оборудование включает стрелковое оружие и боеприпасы к нему, артиллерийские орудия, танки, штурмовики Су-25, противотанковое вооружение, средства ПВО, а также оборудование для военной авиации", – приводит слова министра издание.

По словам С.Петровской, переданные Киеву штурмовики, а также артиллерийское вооружение, танки, средства ПВО и прочее вооружение не являлись частью арсенала македонской армии.

В прошлом августе портал МКД сообщил, что власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, приобретенные у Киева в 2001 году. Согласно информации СМИ, Скопье нуждался в них во время конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. Самолеты не летали с 2004 года и были подготовлены к продаже.

Впоследствии советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Македония передала Киеву самолеты и танки.