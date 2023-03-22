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ЦАМТО

Kawasaki Heavy Industries передала японскому флоту вторую НАПЛ класса "Тайгей"

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Источник изображения: Фото: navalnews.com

ЦАМТО, 21 марта. Kawasaki Heavy Industries (KHI) сообщила о состоявшейся 20 марта на предприятии Kobe Shipyard в Кобе церемонии передачи Морским силам самообороны Японии НАПЛ SS-514 "Хакугей" класса "Тайгей".

"Хакугей" является второй подводной лодкой класса "Тайгей" и 30-й НАПЛ, построенной на предприятии Kawasaki Kobe после Второй мировой войны.

Как сообщал ЦАМТО, летом 2019 года японская компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) приступила к строительству головной НАПЛ нового класса (29SS), SS-513 "Тайгей". Спуск ее на воду состоялся в октябре 2020 года. Морские силы самообороны Японии приняли подлодку в марте 2022 года. В соответствии с "Руководящими принципами программы национальной обороны на 2019 финансовый год и далее", опубликованными в декабре 2018 года, "Тайгей" будет использоваться в качестве испытательной подводной лодки.

Вторую подлодку серии, SS-514 "Хакугей", построила компания Kawasaki Heavy Industries. Эта НАПЛ была спущена на воду 14 октября 2021 года.

Спуск на воду третьей подлодки серии, (SS-515) "Цзингей", состоялся на предприятии компании Mitsubishi Heavy Industries в Кобе в октябре 2022 года.

Планируется, что четвертая подлодка серии, "SS-516", будет построена KHI.

Утвержденная правительством 18 декабря 2018 года "Среднесрочная программа обороны" (MTDP), рассчитанная на пять лет (2019-2023 ф.г.), предусматривает строительство третьей, четвертой, пятой, шестой и седьмой подлодок нового класса. Окончательное решение о количестве закупаемых НАПЛ пока не принято.

Длина НАПЛ класса "Тайгей" составляет 84,5 м, ширина – 9,1 м, осадка – 8,5 м, стандартное водоизмещение – около 3000 т, экипаж – 70 человек. Подлодка оснащена литий-ионными аккумуляторами вместо свинцово-кислотных, как и две последние из 12 НАПЛ класса "Сорю" (SS-511 и SS-512), что позволяет более длительное время оставаться под водой. В конструкции использованы новые звукопоглощающие материалы, установлена система противодействия торпедам противника для повышения живучести. "Тайгей" оснащена двумя дизельными двигателями Kawasaki мощностью 6000 л.с. и развивает максимальную скорость до 20 узлов. Новые НАПЛ также оснащены гидроакустической системой нового поколения, противоторпедной системой, которая была установлена на последних четырех подлодках класса "Сорю" (8-12-й).

Шесть 533-мм торпедных аппаратов HU-606 позволят применять новый вариант тяжелой торпеды "Тип-18", в дополнение к "Тип-89", или ПКР "Гарпун".

НАПЛ отличается уменьшенной электромагнитной и акустической сигнатурой и оснащена новой системой боевого управления (CMS), возможности которой Морские силы самообороны Японии не разглашают.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
Kawasaki
MHI
Проекты
2020-й год
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