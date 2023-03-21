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Reiman-group отзывы: обзор возможностей брокера

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Reiman-group — брокер с высоким рейтингом доверия в Европейском Союзе. Однако, отзывы о Reiman-group от российских участников финансовых рынков сообщают, что до недавних пор он был малоизвестен. Брокер открывает новые перспективы перед сообществом трейдеров и инвесторов РФ. Его возможности намного опережают предложения офшорных компаний.

Reiman-group отзывы

Отзывы о Reiman-group

Реальные отзывы о Reiman-group российских онлайн-трейдеров уже появились в социальных сетях и на профильных веб-платформах:

Они помогут получить объективное представление о деятельности британской финансовой структуры.

Основная информация из отзывов о Reiman-group:

  • Отличные условия для трейдеров, независимо от используемых ими стратегий. На онлайн-платформе одинаково комфортно чувствуют себя и скальперы, и дей-трейдеры, и те, кто инвестирует вдолгосрок.

  • Программное обеспечение (собственная разработка компании) нареканий не вызывает. Наоборот, ПО отличается мощностью и быстродействием, содержит множество инструментов для качественного фундаментального и технического анализа, поддерживает алгоритмическую торговлю.

  • Предоставляемое гибкое кредитное плечо (до 400:1) для более 200 инвестиционных активов полностью покрывает потребности и новичков, и профессионалов.

  • Клиентские деньги выводятся в строгом соответствии с Регламентом.

  • Дополнительные сервисы хорошо продуманы и во многом способствуют повышению прибыльности вложений.

И это далеко не исчерпывающий список всех преимуществ сотрудничества с британским онлайн-брокером.

Законная деятельность Reiman-group

Брокер хорошо регулируется. Основной разрешительный документ компании — лицензия FCA. Благодаря этому она имеет отличную репутацию и исключила конфликт интересов на своей платформе.

Онлайн-брокер отделяет все клиентские средства от собственного операционного капитала и предлагает защиту от отрицательного баланса. Таким образом онлайн-трейдеры могут не переживать о сохранности денег и покрытии долговых обязательств.

Регистрация на платформе Reiman-group

Стать клиентом британского брокера достаточно просто. Любой житель РФ имеет право открыть инвестиционный онлайн-счет, если он будет соответствовать требованиям к минимальному депозиту в размере 300 долларов США.

Процесс регистрации является полностью цифровым. Торговля доступна уже через пару часов с момента заполнения анкеты.

Инструкция:

  1. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
  2. Укажите в анкете личные данные, адрес электронной почты, номер телефона, придумайте пароль.
  3. Выберите тип учетной записи ($300/$2500/$10000).
  4. Подтвердите личность. Потребуются два документа — удостоверение с фотографией и выписка из банка/квитанция об оплате коммунальных услуг с указанием полного имени и адреса проживания.

Рекомендуется также ознакомиться с нормативными документами, опубликованными на сайте брокера, а именно:

  • раскрытием информации о рисках;
  • клиентским соглашением;
  • коммерческими условиями.

После верификации учетной записи (не более двух часов) можно входить в систему и пополнять депозит.

По отзывам о Reiman-group, в сравнении с конкурентами, процесс открытия счета на британской онлайн-платформе не создает проблем.

Депозиты и вывод средств

Торговый посредник предлагает широкий спектр способов для ввода/вывода средств. Для большинства методов комиссия отсутствует, исключение — криптопереводы.

В соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег, онлайн-брокер не осуществляет платежи на счета третьих лиц. Прибыль переводится исключительно на счета и кошельки, связанные с владельцем учетной записи.

Базовой валютой торгового счета является доллар США.

Методы пополнения депозита включают дебетовые/кредитные карты, различные электронные кошельки и криптокошельки с Биткоинами. Депозиты обрабатываются немедленно.

Скорость снятия денег зависит от выбранной платежной системы и составляет от трех часов до трех дней. Авторы отзывов о Reiman-group утверждают, что на самом деле время ожидания полного завершения операции редко превышает 24 часа.

В целом, брокерская фирма предлагает широкий спектр способов ввода/вывода средств и не взимает комиссий за свои услуги.

Обучение

С помощью полной библиотеки учебных материалов, независимого анализа рынков и регулярных вебинаров посредник обеспечивает клиентам всестороннее обучение торговле. Учебные материалы британского брокера отличаются качеством и широтой охвата. Они хорошо структурированы и всеобъемлющи, предназначены как для начинающих, так и для более опытных трейдеров.

Образовательный центр бесплатный для всех клиентов компании. Очевидно, что владельцы инвестиционной площадки вложили значительные деньги в организацию обучения. Основными элементами образовательного пространства являются:

  • Основы Форекс.
  • Технический анализ.
  • Фундаментальный анализ.
  • Управление рисками.
  • Психология трейдинга
  • Торговая система.

Также доступны обучающие видеоролики, которые помогут новичкам настроить программное обеспечение. Видеоролики охватывают такие темы, как загрузка ПО и использование онлайн-терминала.

На сайте есть архив ранее записанных вебинаров, организованных знающими преподавателями с большим опытом торговли на финансовых рынках. Вебинары в основном посвящены таким сегментам технического анализа, как геометрические паттерны, уровни Фибоначчи, свечной анализ и т.п. Очень хорошо, что образовательный раздел Reiman-group рассчитан на онлайн-трейдеров с различными уровнями подготовки.

Техподдержка

По отзывам о Reiman-group, его служба поддержки превосходна по сравнению с конкурентами. Она доступна пять дней в неделю через чат, электронную почту, соцсети и по телефону. Сотрудники техподдержки вежливы, отзывчивы и компетентны.

Для наиболее нетерпеливых и любознательных создан исчерпывающий раздел часто задаваемых вопросов на нескольких языках, в том числе и русском.

Заключение

Обзор возможностей Reiman-group не оставляет сомнений в том, что это — очень надежный брокер с доступным порогом входа и низкими издержками. Его сервисы придутся по вкусу как новичкам, которые смогут легко обучиться, так и профессионалам, предпочитающим узкие необработанные спреды и молниеносную скорость исполнения приказов.

  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
США
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