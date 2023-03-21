Reiman-group отзывы: обзор возможностей брокера

Reiman-group — брокер с высоким рейтингом доверия в Европейском Союзе. Однако, отзывы о Reiman-group от российских участников финансовых рынков сообщают, что до недавних пор он был малоизвестен. Брокер открывает новые перспективы перед сообществом трейдеров и инвесторов РФ. Его возможности намного опережают предложения офшорных компаний.
Отзывы о Reiman-group
Реальные отзывы о Reiman-group российских онлайн-трейдеров уже появились в социальных сетях и на профильных веб-платформах:
- Medium;
- Blogspot (https://reiman-group.blogspot.com/2022/07/reiman-group.html);
- FXmag (https://www.fxmag.ru/blog-cztfg.htm).
Они помогут получить объективное представление о деятельности британской финансовой структуры.
Основная информация из отзывов о Reiman-group:
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Отличные условия для трейдеров, независимо от используемых ими стратегий. На онлайн-платформе одинаково комфортно чувствуют себя и скальперы, и дей-трейдеры, и те, кто инвестирует вдолгосрок.
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Программное обеспечение (собственная разработка компании) нареканий не вызывает. Наоборот, ПО отличается мощностью и быстродействием, содержит множество инструментов для качественного фундаментального и технического анализа, поддерживает алгоритмическую торговлю.
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Предоставляемое гибкое кредитное плечо (до 400:1) для более 200 инвестиционных активов полностью покрывает потребности и новичков, и профессионалов.
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Клиентские деньги выводятся в строгом соответствии с Регламентом.
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Дополнительные сервисы хорошо продуманы и во многом способствуют повышению прибыльности вложений.
И это далеко не исчерпывающий список всех преимуществ сотрудничества с британским онлайн-брокером.
Законная деятельность Reiman-group
Брокер хорошо регулируется. Основной разрешительный документ компании — лицензия FCA. Благодаря этому она имеет отличную репутацию и исключила конфликт интересов на своей платформе.
Онлайн-брокер отделяет все клиентские средства от собственного операционного капитала и предлагает защиту от отрицательного баланса. Таким образом онлайн-трейдеры могут не переживать о сохранности денег и покрытии долговых обязательств.
Регистрация на платформе Reiman-group
Стать клиентом британского брокера достаточно просто. Любой житель РФ имеет право открыть инвестиционный онлайн-счет, если он будет соответствовать требованиям к минимальному депозиту в размере 300 долларов США.
Процесс регистрации является полностью цифровым. Торговля доступна уже через пару часов с момента заполнения анкеты.
Инструкция:
- Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
- Укажите в анкете личные данные, адрес электронной почты, номер телефона, придумайте пароль.
- Выберите тип учетной записи ($300/$2500/$10000).
- Подтвердите личность. Потребуются два документа — удостоверение с фотографией и выписка из банка/квитанция об оплате коммунальных услуг с указанием полного имени и адреса проживания.
Рекомендуется также ознакомиться с нормативными документами, опубликованными на сайте брокера, а именно:
- раскрытием информации о рисках;
- клиентским соглашением;
- коммерческими условиями.
После верификации учетной записи (не более двух часов) можно входить в систему и пополнять депозит.
По отзывам о Reiman-group, в сравнении с конкурентами, процесс открытия счета на британской онлайн-платформе не создает проблем.
Депозиты и вывод средств
Торговый посредник предлагает широкий спектр способов для ввода/вывода средств. Для большинства методов комиссия отсутствует, исключение — криптопереводы.
В соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег, онлайн-брокер не осуществляет платежи на счета третьих лиц. Прибыль переводится исключительно на счета и кошельки, связанные с владельцем учетной записи.
Базовой валютой торгового счета является доллар США.
Методы пополнения депозита включают дебетовые/кредитные карты, различные электронные кошельки и криптокошельки с Биткоинами. Депозиты обрабатываются немедленно.
Скорость снятия денег зависит от выбранной платежной системы и составляет от трех часов до трех дней. Авторы отзывов о Reiman-group утверждают, что на самом деле время ожидания полного завершения операции редко превышает 24 часа.
В целом, брокерская фирма предлагает широкий спектр способов ввода/вывода средств и не взимает комиссий за свои услуги.
Обучение
С помощью полной библиотеки учебных материалов, независимого анализа рынков и регулярных вебинаров посредник обеспечивает клиентам всестороннее обучение торговле. Учебные материалы британского брокера отличаются качеством и широтой охвата. Они хорошо структурированы и всеобъемлющи, предназначены как для начинающих, так и для более опытных трейдеров.
Образовательный центр бесплатный для всех клиентов компании. Очевидно, что владельцы инвестиционной площадки вложили значительные деньги в организацию обучения. Основными элементами образовательного пространства являются:
- Основы Форекс.
- Технический анализ.
- Фундаментальный анализ.
- Управление рисками.
- Психология трейдинга
- Торговая система.
Также доступны обучающие видеоролики, которые помогут новичкам настроить программное обеспечение. Видеоролики охватывают такие темы, как загрузка ПО и использование онлайн-терминала.
На сайте есть архив ранее записанных вебинаров, организованных знающими преподавателями с большим опытом торговли на финансовых рынках. Вебинары в основном посвящены таким сегментам технического анализа, как геометрические паттерны, уровни Фибоначчи, свечной анализ и т.п. Очень хорошо, что образовательный раздел Reiman-group рассчитан на онлайн-трейдеров с различными уровнями подготовки.
Техподдержка
По отзывам о Reiman-group, его служба поддержки превосходна по сравнению с конкурентами. Она доступна пять дней в неделю через чат, электронную почту, соцсети и по телефону. Сотрудники техподдержки вежливы, отзывчивы и компетентны.
Для наиболее нетерпеливых и любознательных создан исчерпывающий раздел часто задаваемых вопросов на нескольких языках, в том числе и русском.
Заключение
Обзор возможностей Reiman-group не оставляет сомнений в том, что это — очень надежный брокер с доступным порогом входа и низкими издержками. Его сервисы придутся по вкусу как новичкам, которые смогут легко обучиться, так и профессионалам, предпочитающим узкие необработанные спреды и молниеносную скорость исполнения приказов.