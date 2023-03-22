Австралия продолжает «веселить» вариантами программы развития подводного флота

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В связи с тем, что вступление первых в строй ПЛ "Вирджиния" (если оно вообще случится) предполагается где-то в начале 2030-х годов, обсуждается возможность переоборудования субмарин "Коллинс", для применения КРБД "Томагавк". Австралия продолжает "веселить"...

Лодки уже сильно не новые, к тому же неудачные по конструкции. Тратить еще весьма большие суммы на их перевооружение, кажется не слишком разумным. Эти лодки были проблемными еще на стадии тендера и проектирования. Уже при заключении контракта были вполне обоснованные обвинения в предвзятости и коррупционной составляющей, поскольку тендер выиграла не слишком известная шведская фирма, оставив "за кормой" именитых конкурентов из Германии, Франции, Англии и т. д.

В процессе строительства тоже периодически случались скандалы при сборке корпусов и установке оборудования. Уже сразу же после начала эксплуатации выяснилось, что лодки очень шумные и техническая надежность на низком уровне. Потребовались весьма серьезные и дорогие переделки. Затем случились немалые расходы при вооружении этих субмарин американскими ПКР "Гарпун".

И вот теперь, австралийцы вознамерились потрать еще немалые суммы на переоборудование этих лодок, тем более, что им самим ПЛ с КРБД просто не нужны. Они нужны США, чтобы создать дополнительные проблемы Китаю. Поскольку "Томагавки" смогут долететь до Китая из районов, расположенных севернее Австралии. Но вот зачем это австралийцам?..