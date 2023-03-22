Новая грузовая парашютная система для армии США.

Согласно официальному пресс-релизу интернет-портала армии США, в настоящее время, на полигоне Юма проходят испытания новой парашютной системы для сброса тяжелых грузов. Цель мероприятия – значительное сокращение времени подготовки грузов к десантирования и их распаковки после приземления. Грузовая парашютная система, называемая системой быстрого сброса снаряжения (Rapid Rigging De-Rigging Airdrop System, RRDAS), предназначена для того, чтобы гарантировать доставку оборудования на аэродром высадки или припасы войскам с воздуха быстрее, чем раньше.

Сбрасываемые грузы, обычно, набиваются сотовидным картонным материалом между транспортным средством или другим тяжелым оборудованием и стальным поддоном, на котором груз спускается с парашютом на землю. Согласно заявлениям армии, даже при идеальной посадке повреждения продолжают иметь место, поскольку несколько слоев сот разрушаются при ударе о землю.

В RRDAS предлагается этого избежать, заменив соты десятью многоразовыми модулями подушек безопасности. Самонадувающиеся подушки безопасности могут использоваться с минимальной высоты до 230 м над землей и выдерживать нагрузку от 2,25 до 10 тонн.

Грузовая парашютная система в воздухе

Как объяснял помощник менеджера по поставкам грузов по воздуху в Управлении боевой поддержки и поддержки боевой службы армии США майор Мэтью РОЭ (Matthew Rohe): «Когда груз летит по воздуху, окружающий воздух создает давление на все тканевые подушки безопасности. При ударе о землю модули подушек безопасности амортизируют полезную нагрузку, поэтому нам не нужно столько сотового материала, сколько при нынешней методике».

Предполагается, что снижение использования амортизирующего материала сократит время, затрачиваемое на подготовку грузов, на 25%. Но гораздо более важным является 40% экономия времени на распаковку грузов, приземляющихся на землю. Это означает, что сброшенный груз может быть намного быстрее вывезен из зоны приземления, а, например, десантируемая техника введена в бой.

Стендовое испытание приземления

По словам Дэвида ЭМОНДА (David Emond) продукт-менеджера Центра солдатских систем армии США: «Целевое условие заключается в том, что время, необходимое для разгрузки тяжелых грузов, сокращается примерно на 2,5 часа, в основном за счет сокращения использования сот, так что солдатам в зоне приземления не нужно использовать топоры, лопаты и кирки. В настоящее время, когда транспортное средство разбивает соты, солдатам необходимо вырезать все соты вокруг шин машины, чтобы иметь возможность отогнать её».

Новая система также обладает характеристиками, обеспечивающими вертикальную посадку сброшенной с самолета техники. Например, если десантируются грузы с высоким центром тяжести, которые угрожают опрокинуться при ударе о землю, у парашютной системы выдвигаются опоры, удерживающие груз в вертикальном положении.

Армия заявляет, что планирует проводить испытания на полигоне Юма еще два года, хотя разработка RRDAS должны завершиться в конце 2023 года. Цель состоит в том, чтобы использовать уроки, полученные в ходе последующих войсковых испытаний, для разработки окончательного конструктивного решения, которое предусматривается развернуть в воздушно-десантных войсках США с 2025 года. В ходе испытаний намечено увеличивать полезную нагрузку и длину платформы, что в перспективе позволит сбрасывать более тяжелые и длинномерные грузы.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de