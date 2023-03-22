Эксперт считает, что США нужно в ближайшее время начать активный диалог с РФ об Украине

Бывший специальный советник 46-го вице-президента США Ричарда Чейни по России, Евразии и вопросам разведки Джордж Биб назвал три фактора, определяющие перспективы конфликта на Украине, - ситуация на поле боя, внутренняя политика страны и взаимодействие с Китаем

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов должна как можно скорее перейти к активным переговорам с российскими властями по поводу ситуации на Украине. Такое мнение выразил в авторской статье, опубликованной в понедельник на портале Responsible Statecraft, руководитель занимающегося изучением стратегических вопросов отделения вашингтонского Института Куинси Джордж Биб.

По его словам, "существуют три ключевых фактора, которые показывают, почему администрация [США] должна именно сейчас нажать на педаль газа на переговорах с Россией". Эти факторы будут определять перспективы конфликта на Украине, считает эксперт, занимавший пост специального советника 46-го вице-президента США Ричарда Чейни по России, Евразии и вопросам разведки. "Каждый из них влияет на другие потенциально усиливающим воздействием. Вместе они могут вскоре создать динамику, которая значительно ограничит способность администрации [президента США Джо] Байдена направлять события [вокруг Украины] к желаемым результатам", - подчеркнул Биб.

Первым фактором он называет ситуацию на поле боя. По его мнению, российские войска близки к тому, чтобы окружить Артемовск (украинское название - Бахмут), а Вооруженные силы Украины, "похоже, находятся на краю первого с прошлого лета значительного поражения". Специалист считает, что сражение за город "наносит огромный ущерб Украине". В подтверждение своих слов он приводит статью газеты The Washington Post, в которой говорится, что ВСУ "страдают от серьезной нехватки боеприпасов и опытных военных, это две проблемы, которые Запад не в состоянии решить в ближайшее время". Становится очевидно, добавил эксперт, что "Соединенные Штаты и их союзники не могут достаточно быстро наращивать оборонное производство, чтобы удовлетворить неотложные потребности Украины". Даже если удастся сдержать наступление РФ на Артемовск, считает Биб, который руководил аналитическим отделом ЦРУ по России, "авантюра украинского президента [Владимира] Зеленского, бросившего свои немногочисленные ресурсы на массированную оборону этого города, может подорвать способность Украины организовать эффективное контрнаступление в других местах и достичь своей заветной цели - вернуть" все территории, включая Крым.

Внутренняя политика и Китай

Вторым фактором эксперт считает внутреннюю политику США. Так, на протяжении всего нескольких месяцев американское общественное мнение о специальной военной операции "становилось все более поляризованным, причем республиканцы все чаще ставят под сомнение военные цели США и степень американской поддержки Украины". Раскол между республиканцами и демократами по поводу оказания помощи Киеву "будет усиливаться по мере того, как отрезвляющие сообщения с поля боя будут ослаблять оптимизм американцев, и по мере того, как будет разгораться кампания по выборам президента в 2024 году". "Если в прошлом году политика Байдена в отношении Украины пользовалась абсолютной двухпартийной поддержкой, то в будущем она, скорее всего, столкнется с растущей политической оппозицией", - считает эксперт.

Третьим фактором он назвал Китай, который, по мнению специалиста, "начинает проявлять активность" в ситуации вокруг Украины. У Пекина, считает Биб, "больше возможностей сыграть роль миротворца, чем полагают многие в Вашингтоне". Так, "стремление Пекина выступить в роли посредника может оказаться привлекательным для Киева". Эксперт подчеркивает, что "к лету у Украины вполне может оказаться меньше рычагов для ведения переговоров, поскольку ее позиция на поле боя ухудшается, а уверенность в постоянной американской поддержке ослабевает". "И Украина, и Россия по разным причинам могут счесть Китай все более привлекательным в качестве потенциального посредника, даже если ни одна из сторон пока не готова к значительным уступкам", - полагает экс-советник вице-президента.

Ловушка для США

"Хочет ли Байден рисковать потенциальными внутренними и международными последствиями того, что он будет выступать против урегулирования? Администрации Байдена еще не поздно найти выход из этой потенциальной ловушки, нажав на педаль газа на переговорах с Россией", - пояснил эксперт. По его мнению, "сдержанный сигнал Москве" о том, что Вашингтон готов обсудить "острый вопрос членства Украины в НАТО <...>, может помочь изменить эту динамику". "Но уже не слишком рано говорить о том, что окно возможностей для американской дипломатии рискует сузиться", - заключил Биб.