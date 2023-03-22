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РИА Новости

Военные в Приморье провели стрельбы из ракетных комплексов "Фагот"

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Боец стреляет из переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" во время тактических учений
Боец стреляет из переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" во время тактических учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Сидоров

Военные в Приморье провели боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов "Фагот"

ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа провели боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Фагот" на полигоне в Приморье, сообщает ВВО.

"На полигоне "Сергеевский" общевойскового объединения Восточного военного округа в Приморском крае военнослужащие выполнили боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Фагот". Они вели огонь по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику противника", - говорится в сообщении.

Также в ходе тренировки противотанковые расчеты отработали разведку целей, использование оптических приборов, смену позиций и огневое прикрытие.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Фагот
Компании
Минoбороны РФ
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