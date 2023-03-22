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Эксплуатант РД-180 обвинил Россию в дефиците ракет для запуска спутников

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Ракетный двигатель РД-180
Ракетный двигатель РД-180.
Источник изображения: defenseworld.net

Мировому рынку не хватает ракет для запуска спутников. Об этом пишет SpaceNews со ссылкой на руководителей американских космических компаний.

Как заявил исполнительный директор Relativity Тим Эллис, речь идет о периоде между 2024 и 2027 годами, когда, в частности, планируется выведение космических аппаратов группировки Amazon Kuiper.

С аналогичной точкой зрения выступил исполнительный директор альянса United Launch Alliance (ULA) — эксплуатанта двигателей РД-180 — Тори Бруно, который обвинил в дефиците ракет Россию в связи с ее уходом с мирового рынка пусковых услуг. «Сейчас, впервые за 30 лет, глобальная нехватка пусковых мощностей», — сказал глава альянса.

По оценке Бруно, ситуация с нехваткой ракет уже началась и продлится около десяти лет. Глава ULA добавил, что успешная сертификация ракеты Vulcan Centaur, на которой работают в альянсе, позволит запускать ее каждые две недели.

Комментируя эти мнения, в компании SpaceX, располагающей многоразовыми ракетами Falcon 9, заявили, что готовы нарастить ежегодное число запусков с планируемых 100 до 200.

В январе ракета Vulcan Centaur прибыла на космодром во Флориде для своего первого запуска, намеченного на май. Носитель заменит ракету Atlas 5.

В августе 2021 года издание The Verge, ссылаясь на Бруно, сообщило, что ULA прекратил продажу тяжелых носителей Atlas 5 и больше не будет закупать для них российские двигатели РД-180 первой ступени.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
РД-180
Компании
SpaceX
ULA
Проекты
Vulcan РН
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