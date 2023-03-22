Перспективы конфликта на Украине будут зависеть от этих трех факторов

RSC: США должны ускорить переговоры с Россией, чтобы не попасть в ловушку

Перспективы конфликта на Украине зависят от трех факторов, пишет RSC. Это развитие событий на поле боя, внутренняя политика США и действия Китая. Вместе они могут ограничить возможности США поворачивать ситуацию в выгодное для себя русло.

Джордж Биб

Три ключевых фактора показывают, почему администрация Байдена должна ускорить переговоры с Россией.

В настоящее время есть три главных фактора, которые определят перспективы конфликта на Украине. Каждый из них влияет на другие и дополняет их. Вместе они могут создать динамику, которая ограничит возможности администрации Байдена поворачивать ситуацию в выгодное для себя русло.

Первый фактор — это развитие событий на поле боя. После того, как Путин распорядился провести мобилизацию прошлой осенью, российские войска получили подкрепление и сейчас близки к окружению Бахмута, а украинцы, похоже, находятся на грани первого значительного поражения с прошлого лета. Хотя для России эта битва обошлась дорого и развивалась медленными темпами, для Украины она оборачивается огромными потерями.

Washington Post сообщает, что украинская оборона страдает от серьезной нехватки боеприпасов и опытных военнослужащих — две проблемы, которые Запад не способен устранить в обозримом будущем. Если США и НАТО отправят свои войска, это чревато прямым столкновением с Россией и потенциально перерастанием в ядерный конфликт. Западные запасы артиллерийских снарядов и ракет сокращаются, что в свою очередь влияет на боевую готовность американских вооруженных сил в других частях мира. Становится очевидным, что США и их союзники не могут быстро наращивать оборонное производство, чтобы удовлетворить острые нужды Украины.

Станет ли взятие Бахмута ключевым фактором, который позволит России занять больше украинских земель — вопрос спорный. Победа в конфликтах не всегда достигается захватом территории на карте — не менее эффективным может быть исчерпание способности противника развертывать и снабжать боевые силы. В борьбе на истощение Россия имеет намного больше людских ресурсов и возможностей военной промышленности, чем Киев. Даже если удастся сдержать российское наступление в Бахмуте, авантюра Зеленского, который бросил ограниченные ресурсы на тотальную оборону города, может подорвать способность Украины вести эффективное контрнаступление в других местах и достичь своей провозглашенной цели — вернуть все занятые Россией территории, включая Крым.

Второй фактор не менее важен — это внутренняя политика США. Уже несколько месяцев наблюдается растущее разделение в общественном мнении американцев о конфликте, а республиканцы все чаще ставят под сомнение цели в нем США и масштаб поддержки Украины. Согласно последнему опросу Квиннипэкского университета, год назад менее 10% республиканцев считали, что Соединенные Штаты оказывают "слишком большую поддержку" Украине — сегодня это число приближается к 50%. Для сравнения, около 62% демократов считают, что помощь США "в целом оправдана".

Этот межпартийный раскол, вероятно, будет углубляться по мере поступления отрезвляющих сообщений с поля боя, которые ослабят оптимизм американцев, и по мере того, как будет набирать обороты президентская избирательная кампания в 2024 году. Как губернатор Флориды Рон Десантис, так и бывший президент Дональд Трамп — которые вместе представляют текущие интересы более трех четвертей избирателей-республиканцев — прямо призывали к "миру" на Украине и выступали против более глубокого американского вовлечения, противопоставляя свою позицию "карт-бланшу" Байдена на финансирование непонятных или недостижимых целей. Если в прошлом году политика президента в отношении Украины пользовалась абсолютной поддержкой обеих партий, то в будущем она, скорее всего, столкнется с растущей оппозицией.

В то время как в США усиливаются дебаты по поводу Украины, самая крупная "темная лошадка" в этом конфликте — Китай — начинает проявлять активность. Ссылаясь на нераскрытые разведданные, Соединенные Штаты утверждают, что Пекин рассматривает возможность предоставления военной помощи России, от чего они публично предостерегают его. Тем временем, пока Си Цзиньпин готовится к встрече с Путиным в Москве на этой неделе и к телефонному разговору с Зеленским, Байден и его высокопоставленные чиновники отвергли недавно представленный мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине, утверждая, что уклон Пекина в сторону России исключает его возможность выступать в качестве потенциального посредника.

Несмотря на опасения США, маловероятно, что Китай в ближайшее время окажет значительную военную поддержку Москве. Такая помощь нанесет серьезный ущерб репутации Пекина в отношениях с Европой, которая является одним из его наиболее важных торговых партнеров в период растущей экономической неопределенности. Хотя Си Цзиньпин, возможно, был бы готов рискнуть этими связями, если бы считал, что Россия может потерпеть поражение в этом конфликте, нет никаких признаков того, что он допускает такой исход.

Тем не менее, Китай обладает большими возможностями сыграть роль миротворца, чем считают многие в Вашингтоне. У него есть значительные рычаги влияния на Москву, поскольку из-за ошибок Путина на Украине Россия стала сильно зависимой от Пекина как в экономическом, так и в геостратегическом плане. Отдалившись от Запада, Путин не может позволить себе упрямиться перед своим самым важным международным партнером, если тот потребует от него перейти к переговорам. И наоборот, Украина, несомненно, осознает, что рассмотрение Китаем вопроса о военной поддержке России может стать решающим для исхода конфликта. Попытка Пекина выступить в роли посредника может понравится Киеву, если он посчитает, что Вашингтон не хочет одержать победу на поле боя и не может склонить Россию к приемлемому урегулированию.

К чему могут привести эти факторы в совокупности? Администрация Байдена уже давно утверждает, что позиция Украины на переговорах со временем укрепится; что решение о них должно приниматься в Киеве, а не в Вашингтоне; и что Россия не сядет за стол переговоров, пока не потеряет значительные территории, которые она сейчас занимает. Но к лету у Украины вполне может оказаться меньше рычагов для ведения переговоров, поскольку успехов на поле боя давно нет, а уверенность в постоянной американской поддержке ослабевает. Обе стороны конфликта по разным причинам могут счесть вариант с Китаем в качестве потенциального посредника более привлекательным, даже если никто из них пока не готов к значительным уступкам. Вашингтон, который так не считает, все еще может помешать проведению мирных переговоров Пекином, поскольку он сохраняет значительные рычаги влияния на Украину. Но хочет ли Байден рисковать возможными внутренними и международными последствиями того, что он будет выступать против урегулирования?

Администрации Байдена еще не поздно найти выход из этой потенциальной ловушки, ускорив переговоры с Россией. Например, сдержанный сигнал Москве о том, что мы готовы обсудить острый вопрос о членстве Украины в НАТО — то, что Путин считает центральным в конфликте, а Байден до сих пор отказывался обсуждать — может помочь изменить эту динамику и отношение России к урегулированию.

Но уже можно говорить о том, что окно возможностей для американской дипломатии под угрозой сужения.