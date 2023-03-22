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РИА Новости

В заливе Петра Великого катерные группы ТОФ провели морской бой

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Залив Петра Великого
Залив Петра Великого.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В заливе Петра Великого катерные группы ТОФ провели морской бой на учениях

ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Шесть ракетных катеров Тихоокеанского флота на учениях в заливе Петра Великого провели морской бой, сообщает ТОФ.

"Две ракетные катерные ударные группы (РКАУГ) ТОФ в составе шести ракетных катеров провели зачётное тактическое учение с проведением условного морского боя в заливе Петра Великого. В ходе учения ракетные катера Р-11, Р-14 и Р-18 одной РКАУГ изображали условного противника, другая группа в составе ракетных катеров Р-19, Р-20 и Р-24 – ракетные катера флота", - говорится в сообщении.

Экипажи ракетных катеров отработали выход в атаку на группу боевых кораблей "противника" и применение противокорабельных ракеты "Москит".

После этого моряки вышли из-под ответной "ракетной атаки", используя активные помехи и дымы.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Москит
Пётр Великий
Р-14
Проекты
Военные учения
ТОФ
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