В заливе Петра Великого катерные группы ТОФ провели морской бой на учениях

ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Шесть ракетных катеров Тихоокеанского флота на учениях в заливе Петра Великого провели морской бой, сообщает ТОФ.

"Две ракетные катерные ударные группы (РКАУГ) ТОФ в составе шести ракетных катеров провели зачётное тактическое учение с проведением условного морского боя в заливе Петра Великого. В ходе учения ракетные катера Р-11, Р-14 и Р-18 одной РКАУГ изображали условного противника, другая группа в составе ракетных катеров Р-19, Р-20 и Р-24 – ракетные катера флота", - говорится в сообщении.

Экипажи ракетных катеров отработали выход в атаку на группу боевых кораблей "противника" и применение противокорабельных ракеты "Москит".

После этого моряки вышли из-под ответной "ракетной атаки", используя активные помехи и дымы.