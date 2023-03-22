Дополнительный пакет американской военной помощи Украине

Министерство обороны США 20 марта 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на сумму 350 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет около 32,5 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года достиг 35,3 млрд долл.

Полученная от США 155-мм/39 буксируемая гаубица М777 вооруженных сил Украины ведет огонь в Херсонской области, ноябрь 2022 года (с) Anadolu

Данный пакет военной помощи выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 34-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Согласно данным министерства обороны США, в новый пакет помощи Украине вошли (количественные параметры, как обычно, в последне время не указываются):

- неназываемое дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- неназванное количество артиллерийских выстрелов калибра 155 мм;

- неназванное количество выстрелов калибра 25 мм для автоматических пушек передаваемых боевых машин пехоты М2 Bradley;

- неназванное количество авиационных противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM;

- неназванное количество 81-мм и 60-мм миномётов и боеприпасов к ним;

- неназванное количество одноразовых ручных противотанковых гранатометов АТ4;

- гранатомёты (противопехотные), стрелковое оружие и боеприпасы к ним;

- тяжелые автомобильные топливозаправщики;

- неназванное количество речных катеров;

- подрывное имущество:

- оборудование и имущество для разминирования;

- приборы ночного видения, лазерные дальномеры и оптические устройства;

- контрольно-диагностическое оборудование для ранее поставленной техники;

- запасные части и другое полевое имущество.