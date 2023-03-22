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ТАСС

В России создали комплекс дальней разведки "Блокпост-4Т" с интегрированным дроном

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"Летающий тепловизор" БПЛА400Т
"Летающий тепловизор" БПЛА400Т.
Источник изображения: ОКБ «Астрон»

По словам гендиректора ОКБ "Астрон" Владимира Попова, разработка прошла испытания

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Специалисты Оптико-механического конструкторского бюро (ОКБ) "Астрон" (входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех") разработали комплекс дальней тепловизионной разведки с интеллектуальной аналитикой "Блокпост-4Т", в систему интегрирован дрон-квадрокоптер "летающий тепловизор" БПЛА400Т. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организации Владимир Попов.

"В настоящее время на вооружении российской армии находятся различные оптико-электронные средства сбора информации о местности в любых погодных условиях, в том числе тепловизионные. При этом, как для оптических, так и для тепловизионных средств всегда существует дилемма - либо ты имеешь большое поле зрения, либо ты обеспечиваешь высокую детализацию изображения. <…> Мы подумали, что интегрирование "летающего тепловизора" в состав наземной системы наблюдения позволит нестандартно и довольно элегантно решить эту дилемму", - заявил Попов.

Комплекс дальней разведки обладает единой системой управления и приема изображения с выводом его на единый монитор. "Наземные тепловизионные станции комплекса "Блокпост-4Т" позволяют обнаруживать людей на дистанциях до 800 м и автомобили на дистанции до 2 тыс. м. Встроенная видеоаналитика выделяет обнаруженные объекты на экране для помощи оператору. Далее оператор высылает в нужную точку дрон. Распознавание обнаруженных целей производится беспилотной тепловизионной системой на дистанциях до шести километров", - добавил гендиректор ОКБ "Астрон".

По словам специалиста, испытания комплекса уже состоялись. "В настоящее время производятся первые образцы", - отметил он.

Комплекс "Блокпост-4Т" состоит из наземных тепловизионных камер (от одной до четырех) с креплением на треноге или любой другой опоре с встроенной аналитикой для обнаружения цели, а также беспилотной тепловизионной системой для распознавания цели, доразведки и корректировки огня.

БПЛА400Т - первый дрон-квадрокоптер с отечественным тепловизором, беспилотник применяется в зоне спецоперации. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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