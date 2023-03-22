Антонов заявил об одержимой идее США нанести России стратегическое поражение

По словам посла РФ в Соединенных Штатах, в Вашингтоне не задумываются, что, выделяя помощь Киеву, провоцируют расширение географии украинского кризиса

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов поставками своих вооружений Украине провоцируют расширение географии украинского кризиса и закрывает глаза на коррумпированность киевских властей. Об этом заявил в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя очередной пакет военной помощи на $350 млн.

"Вашингтон одержим идеей нанести нашей стране стратегическое поражение. Своими шагами администрация лишь подталкивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям", - подчеркнул Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства.

По его словам, "с каждой поставкой продукции военного назначения режим [президента Украины Владимира] Зеленского чувствует все большую безнаказанность". "С особым цинизмом [режим] продолжает убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей России", - подчеркнул глава российской дипмиссии.

"В США не задумываются, что, подливая масла в огонь, лишь провоцируют расширение географии украинского кризиса. Подобные действия ставят под угрозу безопасность всей Европы, увеличивая риски прямого столкновения России и НАТО", - добавил посол. Вашингтонская администрация, продолжил он, "закрывает глаза на коррумпированность украинской верхушки". "У нас есть серьезные опасения, что часть продукции военного назначения может оказаться на черном рынке, - продолжил Антонов. - Где оружие всплывет? Кто понесет ответственность, когда оно попадет в руки каких-нибудь террористических группировок и преступных организаций?"

"Вновь призываем руководство США отказаться от дальнейшего разжигания конфликта на Украине. И тем более - не допускать публичных заявлений о целесообразности или нецелесообразности выхода на переговоры. В конце концов не Вашингтону это решать", - заключил Антонов.

Госсекретарь Энтони Блинкен 20 марта заявил, что в очередной пакет военной помощи войдут в частности боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые вооружения и речные катера. Министерство обороны США уточнило, что речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155 мм, боеприпасах калибра 25 мм, выстрелов для минометов калибра 81 мм и 60 мм, противотанковых системах AT-4, тепловизорах, оптике, лазерных прицелах, топливозаправщиках, технике для разминирования и прочем. В целом Вашингтон выделил Киеву более $33,2 млрд военной помощи с начала президентства Джо Байдена.