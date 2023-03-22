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ТАСС

Шольц допустил, что конфликт на Украине "может продлиться долго"

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: HANNIBAL HANSCHKE/ EPA-EFE

По словам канцлера Германии, Запад должен продолжать поддерживать Киев

БЕРЛИН, 21 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил, что конфликт на Украине будет длиться долгое время. Такое заявление он сделал в понедельник в Дюссельдорфе, его слова приводит агентство DPA.

"Нужно настраиваться на то, что это еще может продлиться долго. Даже когда война закончится, все не станет сразу как обычно. Однако мы не должны прекращать усилия, ради ее окончания", - сказал канцлер.

"Мы должны понимать, что эта ужасная война и ее последствия еще долго будут нас заботить, - утверждал канцлер. - Еще долго мы будем иметь дело с расчисткой руин".

По словам Шольца, Запад должен продолжать поддерживать Киев. "Украина должна иметь возможность защищать свою целостность и независимость", - добавил канцлер. "При этом мы не действуем легкомысленно", - указал он.

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Страны
Германия
Украина
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