На Западе объяснили, чем поражение Украины чревато для Европы

Politico: от результатов Украины на поле боя зависит будущее европейского ВПК

Европейским армиям не следует цепляться за свои арсеналы и без промедления поставлять все оружие Украине, пишет Politico. Чем дольше идут боевые действия, тем больше истощаются арсеналы европейских стран, поставляющих оружие Киеву, считают авторы.

Люси Беро-Сюдро (Lucie Béraud-Sudreau), Оливье Шмитт (Olivier Schmitt)

Европейские армии не должны цепляться за свои арсеналы, готовясь к будущим вероятным конфликтам. Они должны без промедлений осуществлять масштабные поставки на Украину, чтобы та могла вести войну.

Европейские производители оружия срочно наращивают темпы производства в попытке помочь Украине, а также пополнить арсеналы собственных стран и повысить готовность к военным действиям высокой интенсивности. Но их могут вытеснить с собственного рынка вооружений — если, конечно, Украина не одержит быструю победу над Россией.

Если вооруженный конфликт затянется и потребует больших объемов помощи со стороны западных стран, поставки оружия нанесут ущерб производственно-технологической базе оборонной промышленности Евросоюза. Таким образом, помогая Украине одержать быструю победу, европейские страны помогают собственной индустрии.

Военная промышленность Европы способна удовлетворить необходимые потребности в технике и вооружении, но сегодня речь идет о производственных возможностях и объемах выпуска продукции. И в таких условиях европейские компании могут оказаться не в состоянии удовлетворить возросший спрос так же оперативно, как другие производители — хотя определенные усилия в этом направлении они прилагают.

Например, Париж и Берлин совместно создают перспективный основной боевой танк Main Ground Combat System, однако он будет принят на вооружение не раньше 2040-х годов. Между тем, Польша уже получила первые системы для ведения наземной войны в рамках контракта, подписанного летом 2022 года с южнокорейскими компаниями. Чтобы быстрее получить средства ПВО, 15 стран НАТО, к которым присоединились Швеция и Финляндия, обратились к Израилю и к США, решив не покупать системы европейского производства.

Но если правительства стран Европы будут и дальше обращаться в первую очередь не к европейскими поставщикам, компаниям континента будет сложно продавать свою продукцию нового поколения на внутреннем рынке. На самом деле, выбор систем вооружения и боеприпасов к ним в сегодняшних условиях порождает зависимость, которая может сохраниться на десятилетия.

Таким образом, европейские страны сталкиваются с дилеммой, в которой главное — фактор времени. С одной стороны, они могут удовлетворить непосредственные потребности в боевой технике в соответствии со своими представлениями об угрозах. В этом случае они будут чаще обращаться к неевропейским оборонным подрядчикам. Это значит, что их собственная военная промышленность не будет получать прибыль от заказов, и в результате местные фирмы в перспективе будут вытеснены с рынка.

С другой стороны, европейские страны могут разместить заказы в местных компаниях, но те вряд ли будут в состоянии увеличить производство в требуемые сроки. В итоге пострадает боевая мощь национальных вооруженных сил в Европе.

Это значит, что ускорение поставок оружия на Украину может косвенно помочь европейской оборонной отрасли. Чем дольше идут боевые действия, тем больше истощаются арсеналы европейских стран, поставляющих оружие Киеву. Но если Украина одержит быструю победу над Россией, европейским вооруженными силам придется меньше восполнять свои запасы оружия в срочном порядке.

Хорошим примером являются сегодняшние дебаты о поставке на Украину боевых самолетов. Польша и Словакия объявили, что передадут Киеву советские самолеты МиГ-29. Сейчас Польша вряд ли предложит Украине F-16, которые составляют основу ее ВВС, потому что замена в ближайшее время не предвидится, особенно когда другие страны, эксплуатирующие F-16 (Дания, Нидерланды, Норвегия, Бельгия), постепенно заменяют их на более современные F-35.

Но представьте себе, что активная фаза вооруженного конфликта на Украине затянется еще на пару лет. Вполне возможно, что Украине понадобится на замену новая партия F-16, которые могут поставить Нидерланды и прочие страны. Это могут быть самолеты на замену сбитым, для обучения, для разборки на запасные части или просто для усиления украинских ВВС. В такой ситуации непременно усилится давление на Польшу, чтобы та передала Киеву часть своих F-16. Но где Варшава найдет им замену?

В принципе, в Европе есть разные варианты. Это самолет Rafale компании Dassault, Typhoon фирмы Eurofighter или Gripen производства Saab. Но скорее всего, в интересах оперативной совместимости Польша захочет получить F-35. Кроме того, следующие два крупных европейских проекта будут осуществлены не раньше середины 2030-х годов, и это самый ранний срок. А имеющиеся на сегодня европейские предложения уже можно считать устаревшими или неподходящими.

Такой сценарий, когда возникают проблемы с крупным образцом вооружения типа истребителя, может показаться крайностью. Но он наглядно показывает, с какими проблемами может столкнуться основной боевой танк Main Ground Combat System. На сегодня ход вооруженного конфликта на Украине совершенно непредсказуем. Сколько обозревателей год тому назад могло сделать ставку на мощное украинское контрнаступление, на слаженную поддержку Запада, на внебюджетный Европейский фонд мира, из которого оплачиваются поставки оружия на Украину или на то, что Германия даст согласие на передачу основного боевого танка стороне в этом интенсивном вооруженном конфликте?

Таким образом, если учесть мобилизационные возможности России и военную доблесть Украины, можно представить себе сценарий с затягиванием конфликта. Чем дольше он будет длиться, тем труднее будет европейским странам осуществлять закупки. Изложенные выше аргументы об истребителях также применимы к 155-мм артиллерийским снарядам, к основным боевым танкам, к артиллерийским орудиям и так далее. Европейские страны уже сейчас должны разрабатывать меры по устранению этих проблем, чтобы они не обострились.

Моральные доводы в пользу поддержки Украины предельно ясны. Страна стремится к демократии, страна стала жертвой российского неоимпериализма. Стратегические доводы тоже понятны. Запад жертвует жизнями украинцев, чтобы ослабить враждебную Россию, и это только на пользу европейской безопасности. А противодействие агрессии в международной системе в интересах западных демократий.

Но здесь есть и промышленная составляющая, о которой нельзя забывать. Чтобы не быть вытесненными с рынка в связи с необходимостью быстрого пополнения арсеналов оружия, европейские компании и страны должны помочь Украине одержать крупную военную победу как можно скорее. Возможно, это будет полное возвращение Донбасса под украинский контроль. Лучше пополнять арсеналы в тот промежуток времени, который откроется благодаря поражению России, чем делать это в ходе затянувшегося конфликта.

Таким образом, мы выдвигаем довод о том, что пора отказаться от "постепенного" наращивания поставок вооружений. Помочь Украине как можно быстрее — это здравая политика для Европы, как в моральном, так и в экономическом плане. А принцип постепенности в ходе этого конфликта не только иллюзорен. Он задерживает победу Европы.

Европейские армии не должны цепляться за свои арсеналы, готовясь к будущим вероятным конфликтам. Они должны без промедлений осуществлять масштабные поставки на Украину, чтобы та могла вести войну.