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Вестник Мордовии

Украинский бронемутант с башней от БМД-2 стал грудой обгоревшего металла

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Источник изображения: Фото: ANNA-NEWS

В недавних боях украинскому бронемутанту с башней от БМД-2 взрывом вырвало значительную часть передней части корпуса, после чего машина загорелась.

Как отмечает проект "РГ:русское оружие", судя по фотографиям, размещенным в социальных сетях, повреждения настолько тяжелые, что наверняка есть пострадавшие среди тех боевиков - националистов, которые находились за броней.

Как сообщается, данная потеря произошла в районе Кременной, вместе с этим образцом техники ВСУ лишились также обычной БМП-1.

Впервые самоделки на базе ПРП-3/4 в составе формирований киевского режима были замечены в ноябре прошлого года. Как оказалось, такую "модернизацию" провели в 25-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, печально известной из-за больших потерь, понесенных во время событий 2014-го года, и прозванной "аэромогильной".

Состоявшие на вооружении этого соединения боевые машины десанта в большей своей части выработали ресурс, а полноценно их восстановить возможности не было. В то же время на базах хранения находилось некоторое количество созданных на базе БМП первого поколения подвижных разведывательных пунктов, предназначавшихся для осуществления целеуказания подразделениям артиллерии.

Их бортовое специальное оборудование давно разворовали, но ходовые части и моторно-трансмиссионные отделения остались. Поэтому было принято решение двухместные башни с одним 7,62-мм пулеметом ПКТ демонтировать, а вместо них после некоторой доработки корпуса водрузить боевые отделения с 30-мм автоматическими пушками 2А42 от "двоек".

Таким образом передали несколько единиц, которые впервые попытались задействовать в боях еще в декабре. Однако за все это время они никак себя особо не проявили.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
2А42
БМД-2
БМП-1
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