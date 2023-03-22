Мнение американцев об Украине оказалось в руках "смелого" телеведущего

The Telegraph: ведущий Fox News Карлсон оказался способен изменить мнение об Украине в США

Ведущий Fox News Такер Карлсон позволил себе открыто высказывать недовольство вашингтонской элитой, пишет The Telegraph. За эту смелость его даже прозвали "попугаем Путина". Но сегодня его влияние настолько велико, что он может изменить мнение американцев об Украине.

Выпуски программы Такера Карлсона на телеканале Fox News регулярно смотрят три миллиона американцев, а отрывки из них быстро превращаются в инструменты кремлевской пропаганды.

"Украина не демократия, – заявил Такер Карлсон (Tucker Carlson), обращаясь к зрителям своего шоу на телеканале Fox News, в конце февраля 2022 года, когда российские танки уже двигались по направлению к украинской границе. – Это колония с марионеточным режимом, которой фактически управляет Госдепартамент США".

Мы не знаем, прослушал ли этот популярный американский телеведущий обращение президента России Владимира Путина, с которым тот выступил днем ранее, но их основные тезисы были практически идентичными.

С самого начала российской специальной военной операции на Украине Карлсон решительно призывал к роспуску НАТО и неоднократно транслировал точку зрения Кремля своим верным зрителям, которых сейчас около трех миллионов, в результате чего за ним закрепилось прозвище "попугай Путина".

На этой неделе Карлсон воспользовался своим положением ведущего телеканала Fox News, чтобы попросить двух наиболее вероятных кандидатов на участие в президентских выборах от Республиканской партии – Дональда Трампа и Рона Десантиса – поддержать его точку зрения касательно украинского конфликта.

Десантис, губернатор Флориды и главный кандидат на участие в выборах 2024 года, ранее старался не озвучивать свое отношение к действиям России на Украине, но на программе Карлсона он очень удивил избирателей, согласившись с позицией телеведущего.

"У Соединенных Штатов есть множество жизненно важных национальных интересов, и дальнейшее увязание в территориальном споре между Россией и Украиной не входит в их число", – заявил губернатор в беседе Карлсоном, который с трудом скрывал свое ликование.

Журнал Time назвал этого ведущего одной из самых популярных новостных программ прайм-тайма – любителя галстуков-бабочек, старающегося спровоцировать жаркие дискуссии по различным насущным вопросам, – самым влиятельным консерватором в Америке.

"Он не реагирует на повестку, он ее определяет", – сказал один стратег Республиканской партии. По его словам, Карлсону блестяще удается владеть вниманием своих зрителей.

"Такер Карлсон обладает способностью заставить лидера в потенциальном противостоянии 2024 года занять определенную позицию, которая, как ему известно, не слишком популярна в широких массах, потому что он пытается завоевать сердца очень небольшой прослойки республиканского электората Америки", – сказал в интервью газете Telegraph Рид Гален (Reed Galen), соучредитель The Lincoln Project – комитета политических действий, в который вошли бывшие и нынешние умеренные республиканцы.

По мнению некоторых, своим ответом губернатор Флориды хотел лишь задобрить зрителей Карлсона и спровоцировать базу Трампа.

"Думаю, это о многом говорит", – отметил Гален.

На телеканале Fox News Карлсон получил платформу, позволяющую ему выражать недовольство

53-летний Такер Карлсон, когда-то учившийся в школе-интернате в Швейцарии, долгое время работал в СМИ левого и правого толка. Он печатался в журнале New York Times и работал на телеканале CNN (где, каким бы ироничным это ни казалось, он однажды попросил журналистов сосредоточиться на освещении событий, а не на заумных разглагольствованиях), а затем обосновался на весьма успешном консервативном сайте политических новостей под названием Daily Caller.

Но имя он себе заработал именно на телеканале Fox News.

Там Карлсон стал выразителем теорий и мнений, которые в ином случае могли бы звучать лишь в отдельных группах в соцсетях или на веб-форумах 4Chan, и стал открыто озвучивать недовольство определенных слоев общества.

Он использовал свое шоу, чтобы сеять сомнения и раздувать подозрения в отношении иммигрантов, движения Black Lives Matter и вакцин против коронавирусной инфекции. Недавно он переключился на вопросы культурной войны, начав критиковать "пробужденных" производителей сладостей M&Ms и винить в крахе Silicon Valley Bank администрацию Обамы, которая настаивала на необходимости продвигать разнообразие в финансовом секторе.

В конечном счете "такеризм" сводится к противостоянию определенным слоям вашингтонской элиты – будь то Барак Обама или Хиллари Клинтон, – которые якобы "промывают мозги" массам.

"Он знает, что у него есть аудитория, которой ему необходимо постоянно подбрасывать новую порцию дофамина", – пояснил Гален – политический стратег, который принимал участие в четырех избирательных кампаниях. Начальству Fox News явно нравится формула Карлсона, позволяющая поддерживать рейтинги на достаточно высоком уровне.

Видео Карлсона публикуются на каналах ЧВК "Вагнер" в соцсетях

Комментарии Карлсона касательно украинского конфликта в целом хорошо вписываются в сценарий Путина.

Ведущий неоднократно заявлял, что "Украина не демократия" и что ответственность за диверсии на "Северных потоках" лежит на Соединенных Штатах. Он не раз спрашивал своих зрителей, "как вела бы себя Америка, если бы подобная ситуация складывалась в соседних Мексике или Канаде?" Отрывки телепрограмм Карлсона постоянно используются российской государственной пропагандой и публикуются на каналах ЧВК "Вагнер" в соцсетях.

Российское телевидение преподносит эти отрывки в качестве доказательства того, что Путин прав, – потому что то же самое говорит "самый популярный телеведущий Америки".

Политических кандидатов, которые разделяют его точку зрения, Карлсон вознаграждает возможностью участвовать в его шоу. Он уже недвусмысленно продемонстрировал свою антипатию по отношению к сопернице Трампа на выборах Никки Хейли (Nikki Haley), назвав ее "неоконсерватором" за то, что она поддерживает идею оказания помощи Украине.

Результаты опросов общественного мнения демонстрируют реальное снижение уровня поддержки среди потенциальных избирателей-республиканцев таких более традиционных кандидатов, как бывший посол США в ООН Хейли, после того как те попадают под прицел Такера Карлсона.

В некоторых кругах его хвалят за смелость и готовность говорить то, что он думает. Но иск, недавно поданный Dominion Voting Systems против Fox за освещение выборов 2020 года, выявил определенный цинизм с его стороны.

На экране Карлсон старается казаться главным сторонником Трампа. Но личные сообщения, фигурирующие в этом судебном иске в качестве улик, указывают на его глубокое презрение к Трампу.

"Я ненавижу его всей душой, – говорится в одном текстовом сообщении, которое Карлсон отправил своему коллеге в последние дни президентства Трампа. – Он хорош лишь в том, чтобы все разрушать. В этом смысле он бесспорный чемпион мира".

Хотя Карлсон, возможно, считает Трампа совершенно невыносимым, он все же видит огромную выгоду в том, чтобы поддерживать популистский правый национализм бывшего президента.

"Даже Мердок не может его тронуть"

Иск Dominion также продемонстрировал масштабы влияния Карлсона. Множество текстовых сообщений и электронных писем, которыми обменивались сотрудники Fox News указывают на то, что невероятная популярность Карлсона среди зрителей позволила ему отмахиваться от критики как внутри, так и за пределами телеканала.

Карлсон обладает таким большим влиянием, что даже Мердокам приходится танцевать вокруг него, рассказал Билл Грускин (Bill Grueskin), профессор из Колумбийской школы журналистики. "Возможно, Руперт Мердок – самый умный человек из области СМИ в мире, но эту проблему, которую они сами себе создали, решить невозможно", – добавил он.

По сути, Карлсон стал неуязвим. "Если вы тронете Такера, все сразу же решат, что вы находитесь под влиянием левых радикалов", против которых он выступает.

Но что мощное влияние Карлсона на Республиканскую партию сулит для ее будущего?

Поскольку оба основных кандидата партии на участие в выборах 2024 года не согласны с нынешней политикой Соединенных Штатов в отношении Украины, многочисленная фракция республиканцев в настоящее время отступает от двухпартийного консенсуса, сложившегося в Вашингтоне.

Хотя ведущие республиканцы продолжают осуждать позицию, которую занимают Трамп и, как теперь выяснилось, Десантис, – друг от друга их отделяют всего 7-10 голосов республиканцев, – уже появляются признаки того, что сторонников этой позиции становится все больше.

Некоторые из наиболее радикально настроенных членов партии, разделяющих точку зрения Десантиса, – включая конгрессменов Марджори Тейлор Грин (Marjorie Taylor Greene) и Мэтта Гетца (Matt Gaetz), – регулярно выступают в сегментах программы Карлсона, посвященных России.

По мнению Галена, к следующей весне, когда предвыборная гонка начнет набирать обороты, уровень поддержки Украины среди консерваторов заметно снизится.

"Полагаю, вполне возможно, что ветер будет меняться в этом направлении, – сказал Гален. – Довольно любопытно видеть, что Такер Карлсон сумел сосредоточить в своих руках такое влияние. Не буду говорить, что это нечто потрясающее, но это интересно и, несомненно, вызывает тревогу".

Автор статьи: Джози Энсор (Josie Ensor)