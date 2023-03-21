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Интерфакс-АВН

Россия поднимала истребитель из-за двух стратегических бомбардировщиков США над Балтикой

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Су-35
Су-35.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные заявили, что в понедельник подняли в воздух истребитель Су-35 из-за полета над Балтийским морем двух стратегических бомбардировщиков США B-52H.

По их данным, в понедельник российскими силами ПВО над акваторией Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели, выполняющие полет в направлении госграницы РФ.

"Цели классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США", - заявил Национальный центр управления обороной РФ (структура Минобороны России).

"В целях идентификации и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа, экипаж которого занял установленную зону дежурства в воздухе", - заявил центр.

"После удаления иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в заявлении.

"Нарушения государственной границы РФ не допущено", - заявили российские военные.

За последнее время, как сообщалось, стратегические бомбардировщики США B-52 Stratofortress, способные нести ядерное оружие, совершили серию полетов над Северной и Восточной Европой, в том числе в регионе Балтики, Балканами, а также на Ближнем Востоке и в Африке.

Су-35 - российский многофункциональный истребитель поколения "4++". Он разработан в компании "Сухой" и серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ, ОАК). Самолет создан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.

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Страны
Россия
США
Продукция
B-52
Су-27
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения
Ядерный щит
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