Болгария отказалась участвовать в сделке по поставке Киеву снарядов калибра 155 мм

Министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов сообщил, что у страны нет таких боеприпасов

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Болгария не будет принимать участие в проекте по поставке снарядов калибра 155 мм для Украины, у нее их нет. Об этом журналистам сообщил министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов.

"Сегодня обсуждался совместный проект о предоставлении 155-миллиметровых снарядов, Болгария в нем принимать участия не будет. Такой калибр боеприпасов в нашей армии мы не используем", - сообщил министр.

Ранее страны ЕС утвердили план из трех шагов по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев, на что будет выделено €2 млрд. Параллельно Европейское оборонное агентство распространило заявление, что 17 государств ЕС и Норвегия подписали проект совместных закупок боеприпасов для поставок на Украину и восстановления собственных запасов.