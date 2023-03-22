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Военное обозрение

Египет предоставит дополнительную площадь для российской промзоны в ОЭЗ Суэцкого канала

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Источник изображения: © Елена Карьгина/ТАСС

Стало известно об итогах рабочей поездки главы российского Минпромторга Дениса Мантурова в Египет. Российская делегация обсуждала с египетскими коллегами широкий круг вопросов, связанных с углублением сотрудничества в сфере промышленности, торговли, причём торговли на основе взаиморасчётов в национальных валютах.

Денис Мантуров встретился со своим египетским коллегой Ахмедом Самиром в рамках российско-египетской межправительственной комиссии.

Пресс-служба Минпромторга сообщает о том, что всего в состав российской делегации входили не менее сотни российских предпринимателей и представителей различных ведомств.

Один из вопросов, который предметно обсуждался на встрече, связан с созданием особой промышленной зоны (ОПЗ) России на территории Египта. Территория ОПЗ (или РПЗ), как регламентировано в новом документе, будет иметь дополнительную (к изначально обозначенной) площадь в несколько десятков га и находиться в особой экономической зоне (ОЭЗ) Суэцкого канала. Этот район Египта вносит один из наибольших вкладов в экономику страны, в том числе из-за наличия одного из крупнейших транспортно-логистических маршрутов в мире.

Нахождение РПЗ в районе Суэцкого канала обеспечит лучшую логистику для российских коммерческих судов, доставляющих грузы для работы промзоны в Египте.

Российские компании-резиденты смогут использовать промзону для реализации продукции как для Египта, так и для других заинтересованных в ней стран.

Мантуров:

Мы конкретизировали новый участок, и в том числе ряд других изменений, которые позволяют реализовывать продукцию, произведённую в этой зоне, в том числе на египетском рынке, что очень важно и для коллег, и наших компаний в первую очередь.

Египет заинтересован в российской промышленности по обработке древесины, металла, также в поставках продовольствия (в первую очередь – пшеницы). В свою очередь Россия готова нарастить поставки египетских овощей и фруктов, других товаров, на которые в нашей стране растёт спрос.

Обсудили стороны вопроса образования, в частности - рост числа египетских студентов в российских технических вузах.

Договорённости между Россией и Египтом достигнуты на фоне того, что США всё последнее время отговаривали страны Африки от сотрудничества с Россией во всех сферах, включая экономику. Но и здесь у Вашингтона возникли проблемы.

Как уже пошутили в российской блогосфере, «не позвонил ли Байден президенту Египта с просьбой рассказать о том, каких договорённостей Каир достиг с Москвой» (отсылка к сегодняшнему звонку из Белого дома Си Цзиньпину).

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Египет
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