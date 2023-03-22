Войти
ТАСС

Австрия не поддержит Киев в военном плане, но продолжит оказывать гуманитарную помощь

533
0
0
Вена, Австрия
Вена, Австрия.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain Julius Silver / Pixabay

В обращении к нации канцлер Карл Нехаммер заявил о необходимости пересмотреть подход к национальной безопасности и выработать соответствующую стратегию

ВЕНА, 20 марта. /ТАСС/. Австрия не будет оказывать Украине военную поддержку в силу своего нейтрального статуса, при этом Вена продолжит помогать населению республики в гуманитарном плане. Об этом в понедельник написал на своей странице в Twitter австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер по итогам телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Как нейтральная страна мы не можем и не будем оказывать военную поддержку. Но мы можем продолжать оказывать гуманитарную помощь для облегчения страданий народа Украины, и именно это мы и будем делать", - сообщил канцлер.

В своем обращении к нации 10 марта Нехаммер заявил о необходимости пересмотреть подход к национальной безопасности и выработать соответствующую стратегию. При этом он подчеркнул, что в основе данного документа будет оставаться нейтральный статус республики. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Украина
Похожие новости
23.08.2022
Мир возмущен действиями Запада и отворачивается от него
18.08.2022
Раскрыта правда о том, как Лондон превратил Украину в оружие против России
19.08.2021
Еше об австрийско-китайском учебно-тренировочном самолете ТА-20
24.10.2011
В тройку крупнейших экспортеров вооружений в страны Западной Европы по периоду 2003-2010 гг. входят США, Германия и Швеция
06.10.2011
Теряем позиции
30.10.2007
Украина, Россия и Австрия проведут встречу по проекту Ан-124-Х
31.05.2007
Нидерланды готовят чрезвычайную конференцию по просьбе России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 17:45
  • 46761
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.03 15:51
  • 0
Единая стратегия: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, совещание Лукашенко с силовиками, заявление белорусских парламентариев
  • 22.03 15:18
  • 0
Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО
  • 22.03 13:25
  • 5
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 21.03 15:44
  • 20
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 21.03 15:29
  • 1
Путин: РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"
  • 21.03 14:19
  • 2
Зампред Совбеза РФ: «Можно представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда»
  • 21.03 13:38
  • 3
Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве
  • 21.03 13:37
  • 1
Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса
  • 21.03 13:12
  • 1
СВО привела МВД к реорганизации
  • 21.03 09:59
  • 0
Что скрывается за заявлением польского дипломата, или зачем Тихановская едет в США
  • 21.03 09:31
  • 1
Евгений Пригожин написал письмо министру обороны РФ с указанием на ситуацию в Бахмуте и планы противника начать контрнаступление
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов