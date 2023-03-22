Австрия не поддержит Киев в военном плане, но продолжит оказывать гуманитарную помощь

В обращении к нации канцлер Карл Нехаммер заявил о необходимости пересмотреть подход к национальной безопасности и выработать соответствующую стратегию

ВЕНА, 20 марта. /ТАСС/. Австрия не будет оказывать Украине военную поддержку в силу своего нейтрального статуса, при этом Вена продолжит помогать населению республики в гуманитарном плане. Об этом в понедельник написал на своей странице в Twitter австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер по итогам телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Как нейтральная страна мы не можем и не будем оказывать военную поддержку. Но мы можем продолжать оказывать гуманитарную помощь для облегчения страданий народа Украины, и именно это мы и будем делать", - сообщил канцлер.

В своем обращении к нации 10 марта Нехаммер заявил о необходимости пересмотреть подход к национальной безопасности и выработать соответствующую стратегию. При этом он подчеркнул, что в основе данного документа будет оставаться нейтральный статус республики.