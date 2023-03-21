СВО привела МВД к реорганизации

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о создании нового подразделения в структуре ведомства. Речь идет о Главном управлении оперативного реагирования. Какие обязанности возложены на эту структуру и как она усилит работу полиции в новых регионах страны?

В понедельник стало известно о том, что в структуре МВД России создано Главное управление оперативного реагирования (ГУОР). Об этом сообщил на коллегии глава министерства Владимир Колокольцев. По его словам, это позволит эффективно координировать имеющиеся в ведомстве силы и средства, в том числе на освобожденных территориях.

Отметим, что создание подобной структуры анонсировалось еще в июне прошлого года. Тогда предполагалось, что создание ГУОР упростит работу МВД по приему и регистрации заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях и нарушениях, а также усилит защищенность объектов системы МВД.

Также предусмотрено, что ГУОР займется организацией и обеспечением участия структур МВД при необходимости введения особых правовых режимов: от военного и чрезвычайных положений до операций по контртеррору и территориальной обороне. Это же касается работы МВД в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах, объектах атомного энергопромышленного комплекса.

На официальном сайте ведомства также указывается на придание ГУОР ведущей роли в выработке и реализации государственной политики в этих направлениях. Создано подразделение на базе Оперативного управления (ОУ) МВД России, и наряду с действующими полномочиями ОУ МВД России поставлены новые задачи.

"За последние годы специфика работы оперативных служб органов внутренних дел претерпела серьезные изменения. Это вызвано текущей внешнеполитической обстановкой, проведением СВО и вхождением в состав России новых регионов", – сказал газете ВЗГЛЯД подполковник запаса МВД Олег Иванников.

"Эти обстоятельства обязывают МВД использовать все имеющиеся возможности и накопленный опыт для обеспечения безопасности, защиты прав граждан. Поэтому основными задачами нового управления станет борьба с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия и правовая помощь гражданам, проживающим в новых регионах России", – отметил он.

"Безусловно, все ожидают от МВД оперативного реагирования на криминальные проявления и привлечения к ответственности виновных. Однако ГУОР призвано решать более масштабные задачи, о которых сегодня заявил президент России на коллегии МВД", – добавил экс-сотрудник МВД.

Рассуждая о кадровом обеспечении ГУОР, Иванников отметил, что "это будет достаточно закрытая структура, куда будут брать лучших из лучших". "Для отбора на работу в систему МВД есть свои специфические требования. Но при комплектовании этой структуры будут широко учитываться рекомендации и личные поручения руководителей конкретных специалистов", – сказал он.

Иванников также указал на необходимость увеличения штатной численности сотрудников МВД в новых российских регионах. Основная задача полиции там – борьба с организованной преступностью и торговлей оружием, преступлениями общеуголовной направленности.

По его словам, республики Донбасса, а также Запорожская и Херсонская области уже стали полноценными российскими регионами, поэтому полиция будет использовать там те же самые методы работы, что и на остальной территории России. При этом после введения военного положения в новых субъектах правоохранительные органы усилили охрану общественного порядка, увеличили плотность нарядов и активизировали досмотр транспортных средств.

"Решение о создании ГУОР вполне понятно и логично. Если вспоминать историю системы МВД, то в 1995 году, во время борьбы с террористами на Северном Кавказе, в центральном аппарате министерства и его территориальных органах была создана схожая структура. В нее вошли дежурные части, подразделения связи и анализа, организационно-мобилизационное управление", – сказал газете ВЗГЛЯД Владимир Ворожцов, член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор внутренней службы в отставке.

"Сегодня же на ГУОР будут возложены задачи анализа и принятия оперативных управленческих решений. Есть необходимость в создании системы комплексного реагирования и определения сил и средств, которые необходимо направить на устранение того, что представляет наибольшую опасность", – отметил собеседник. "Вместе с тем, я полагаю,

в этом процессе большую роль сыграют новые методики анализа поступающей информации, в том числе искусственный интеллект, над которым уже активно работают в МВД",

– сказал Ворожцов. "Я также надеюсь, что министерство обратит дополнительное внимание на потенциал ветеранов ведомства и будет шире привлекать их для практической работы, в том числе в новой структуре", – считает он.

"В целом же за свою богатую историю органам внутренних дел приходилось работать в самых разных условиях. Начиная от борьбы с бандитизмом на Западной Украине и в Прибалтике после Великой Отечественной войны, заканчивая "лихими" 1990-ми. Все это позволило министерству накопить значительный опыт работы, который сотрудники могут применять в своей деятельности по обеспечению правопорядка в новых российских регионах", – заключил Ворожцов.

Дарья Волкова