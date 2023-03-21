Немцы о визите Си: России и Китаю надо создать "ядерный пакт" против НАТО

Spiegel: китайские инициативы по Украине носят пророссийский характер, да и визит Си тоже

Журналисты немецкого журнала Spiegel делают попытку принизить значение сближения России и Китая, называя этот процесс браком по расчету. Часть читателей "зеленого" направления с ними согласна. Но находятся и несогласные. Они отмечают: Китай понял, что если НАТО "пригнет" Россию, следующий - он.

Глава компартии Китая Си Цзиньпин приезжает на три дня к Владимиру Путину.

С российской точки зрения, отношения с Китаем уже давно напоминают брак по расчету: никакой страстной любви между партнерами нет, однако они четко осознают преимущества такого союза. Эти преимущества стали для России особенно важными по мере ухудшения её отношений с Западом...

Что ожидает Россия от Китая?

Протяженность границы между двумя странами составляет 4300 километров. Лишь благодаря хорошим отношениям с Китаем Россия смогла вывести войска из Восточной Сибири и от тихоокеанского побережья и послать их на Украину. Это доказывает, что Россия не чувствует военной угрозы со стороны Китая.

Экономическое сотрудничество также стало для нее намного важнее. Китай предоставил России то, что та утратила в Европе: рынок сбыта для газа и нефти, а также доступ к капиталу и высокотехнологичным товарам. Примером на зависть другим государствам является огромный договор, заключенный сразу после присоединения украинского Крыма к России, по которому Китай обязался выплатить России 400 миллиардов долларов за тридцатилетние поставки газа по трубопроводу "Сила Сибири". Сейчас идет разговор и о строительстве трубопровода "Сила Сибири — 2".

Однако поле провозглашенного в 2014 году "поворота на Восток" Кремлю пришлось убедиться, что готовность Китая к экономическому сотрудничеству имеет пределы. Россия надеялась на более щедрые инвестиции. Трудно России было представить и то, что американцы будут угрожать китайским компаниям санкциями за связи с Россией. Возможно, в России не ждали, что некоторые китайские банки будут подчиняться этим американским угрозам санкций.

Помимо технологий, Китай нужен России и как дипломатический союзник на международной арене. Цели Путина — ослабления гегемонии США — без помощи Китая достичь нельзя.

Как в Пекине смотрят на отношения с Россией?

Москва — однозначно младший партнер в китайско-российских отношениях. Многое происходит только потому, что интересы двух стран совпадают. Причем Китай, все еще наивно рассчитывающий когда-нибудь наладить взаимоуважительные связи с США, вовсе не принуждает Россию к антиамериканской политике.

В конце февраля Китайская Народная Республика представила план из двенадцати пунктов для урегулирования конфликта на Украине, предлагая себя в качестве нейтрального посредника. Но при детальном рассмотрении китайский документ носит явно пророссийский характер. Так, например, Пекин предлагает немедленное заключение перемирия. По сути это означает, что пребывание российских войск на украинской территории, которое в ЕС считают незаконным, замораживается и становится постоянным фактором.

Китайское руководство дерзает даже высказываться за снятие западных санкций с России.

Но правда и то, что Китай не в восторге от военных действий на Украине. То, как Путин обосновывает присутствие своих войск на Украине, вызывает у Китая скрытые опасения. Разве можно просто так взять и признать оккупированные Донецкую и Луганскую области частью России? Для Пекина это — исключительно неприятная тема, осложняющая решение тайваньской проблемы.

Поставят ли китайские оружейные концерны оружие России?

Этот вопрос вызывает нервные дискуссии во многих столицах мира. Если такое произойдет, то Китаю грозят санкции. Пока у правительств США и Европы нет указаний на то, что Китай поставил России дроны и другое тяжелое оружие. В российских данных об импорте удалось найти лишь сведения о поставке 1000 автоматических винтовок, классифицированных как спортивное оружие.

Кристиан Эш (Christian Esch), Кристоф Гизен (Christoph Giesen)

(Перевод сделан с сокращениями)

Комментарии читателей:

Istionclub

Си приехал потому, что он понимает: для НАТО украинская "прокси-война" с Россией — это только "затравка" перед походом на Китай. Ведущие американские военные исходят из того, что самое позднее через 2 года США будут вести войну против Китая. В этой ситуации самое рациональное поведение для Китая — это поддержка России всеми средствами. И вот какой вывод я могу сделать: только всеобъемлющий российско-китайский военный пакт, который предполагает все средства вплот жо т использование ядерного оружия. только такой российско-китайский пакт может остановить экспансионизм НАТО.

Holde

Си — не "душка". Он — такой же властолюбец, как и Путин. Только у азиатского властолюбца значительно больше возможностей, чем осталось у того.

"Российско-китайские отношения находятся на пике своего развития и лучше, чем все политические и военные альянсы времен холодной войны", — написал Путин. И что он связывает с переговорами с Си "большие надежды". По-моему, Путин просто подлещивается.

AlexanderKo

Стратегия Китая мудрая. Независимо от того, кто победит на Украине, Китай будет в выигрыше. Если учесть нынешние цены на энергию, то мы в Германии едва ли сможем отказаться от Китая как важного поставщика. К сожалению, это положение не изменится, так как цены на энергию останутся высокими. Нам необходимо постепенно изменять свое позиционирование на мировом рынке. В то время как промышленные предприятия переносятся за границу, наши политики предпочитают заниматься такими вопросами, как ЛГБТ, социальное разнообразие и т. д.

PrVt

Говорят, Китай отправил России тысячу единиц автоматического оружия. Ну что ж, 1000 автоматических винтовок не могут изменить ход войны. Но они могут стать пробным камнем для расширения импорта оружия из Китая в Россию. Ведь в Азии принято считать: вода всегда путь найдет, и ручеек однажды превратиться в реку. А через Турцию уже сейчас тайно продаются технологии. Китай ведет опасную игру.

OnkelUschi

Демократический Запад десятилетиями укреплял Китай и Россию в экономическом отношении. А они в ответ отказались демократизироваться так, как мы им сказали. Да и не хотели они нашей свободы никогда. Они всегда стремились к господствующему положению в мире. Путин, чувствуя, что стареет, поставил этот вопрос слишком рано. Запад должен сделать соответствующие выводы. Необходимо решительно и быстро освободиться от китайской зависимости и вооружиться. И при этом не стоит забывать, что в экономическом отношении и Китаю нужен Запад, а не только наоборот.

Peter

Однажды Китаю придется выбирать между стратегическим союзом с Россией и бизнесом с Европой.

Caillean

У Китая дела идут великолепно. В то время как Россия и Европа/США тратят свои экономические усилия на оружие и боеприпасы, Китай может сосредоточиться на экономическом росте. Поэтому в интересах Китая, чтобы Россия недооценивалась как можно дольше и чтобы конфликт продолжался. Но официально так, конечно, не говорят...

Snoopy

Думаю, что сражения скоро прекратятся, и борьба на Украине кончится не в пользу России. Европа и Украина быстро встанут на ноги. Экологическая трансформация, то есть отказ от нефти и угля, она будет стимулировать экономическую деятельность по всему миру, благодаря чему у нас появится много новых рабочих мест. К этому добавится необходимость восстанавливать Украину, модернизировать инфраструктуры. А вот Россия после своего поражения от всего этого будет изолирована. Пока в России ничего принципиально не изменится — а на это при взгляде на кровавую русскую историю надеяться не приходится — ни одно важное государство, кроме Китая, с Россией торговых отношений поддерживать не будет. Чем быстрее экологическая трансформация будет набирать обороты, тем меньшим будет вес России в мире.