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Названы преимущества российских дизельных субмарин

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ДЭПЛ «Владикавказ» проекта 877
ДЭПЛ «Владикавказ» проекта 877.
Источник изображения: wikipedia

Новые российские субмарины отличаются улучшенной акустикой. Об их преимуществах командир 19-й бригады дизельных подводных лодок капитан первого ранга Евгений Лимонов рассказал в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, в новых субмаринах улучшилась акустика, которая позволяет слышать лучше и дальше. Также объекты в океане отображаются в виде графиков на экранах подлодки. Это дает возможность видеть цели, которые не слышит акустик.

«Очень сильно модернизировались боевые информационно-управляющие системы, с помощью которых применяется минное, торпедное и ракетное оружие. Информативней стали пульты управления рулями подводной лодки, а также схемы общекорабельных систем и механизмов. И техника ведь новая, более надежная, безопасная. Если своевременно ее обслуживать, не подведет», — сказал Лимонов.

Он добавил, что в подводных лодках появилось больше вентиляторов и охлаждающих машин, которые позволяют легче переносить походы в южные широты Мирового океана.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что Военно-морской флот России получит три атомные и две дизельные подводные лодки в 2023 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
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