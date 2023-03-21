Войти
Газета.ru

Визит председателя Си: поможет ли Китай России оружием

697
0
0
Источник изображения: Global Look Press

Военный эксперт Ходаренок: не стоит ждать от Китая поставок оружия и боеприпасов

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. В этой связи особый интерес представляет сфера военно-технического сотрудничества (ВТС) между двумя странами. Пока нет однозначных ответов на вопросы - получит ли ВТС новый импульс и, наконец, возможны ли в ближайшее время поставки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) со стороны Пекина Москве.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что собирается обстоятельно обменяться с Владимиром Путиным мнениями по вопросам двусторонних отношений, важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес. Сегодня вечером на совместном ужине Владимир Путин и Си Цзиньпин рассмотрят, как было сказано ранее, «самые-самые важные, ключевые» вопросы.

Вместе с тем следует заметить, что в авторской статье председателя КНР Си Цзиньпина эксклюзивно для РИА Новости и «Российской газеты» о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами и перспективами поставок вооружения и военной техники не было сказано ни одного слова.

Не обмолвился об этих проблемах и Владимир Путин в своей статье в «Жэньминь Жибао» «Россия и Китай - партнерство, устремленное в будущее».

В связи с этим какие-либо характеристики (а тем более перспективы) ВТС между Китаем и Россией на этом этапе можно озвучивать исключительно в виде предположений, оценочных суждений и разве что версий.

С некоторой долей достоверности, вероятно, можно спрогнозировать по каким позициям могли бы гипотетически пойти переговоры и в каких видах ВВСТ в наибольшей степени заинтересована в настоящее время Россия.

Вполне возможно, что могли бы обсуждаться поставки следующих материалов и вооружений:

пороха (разные сорта);

взрывчатые вещества (тринитротолуол, гексоген и др.);

готовые выстрелы к орудиям калибра 152 мм и 203 мм;

мины к минометам калибра 120 и 240 мм;

боеприпасы к РСЗО;

орудия калибра 152 мм (буксируемые и самоходные);

авиационные средства поражения (в первую очередь - бомбы свободного падения);

тактические и оперативно-тактические ракетные комплексы;

беспилотные летательные аппараты класса tactical;

снаряжение (бронежилеты, стальные шлемы и др.).

При этом надо заметить, что поставки ВВСТ со стороны Китая могут разрушить имидж Пекина как миротворца (причем глобального масштаба), чему в значительной степени были подчинены устремления китайской внешней политики в последнее время. И, надо сказать, на этом направлении Пекином достигнуты немалые успехи. Достаточно вспомнить примирение Саудовской Аравии и Ирана.

Помимо этого, в Пекине весьма и весьма опасаются последствий как вторичных, так и первичных санкций со стороны США, которые в этом случае Вашингтоном непременно будут наложены на Китай.
Не останется в стороне от подобного санкционного давления и Европейский союз. А Китай, напомним, в технологическом отношении весьма сильно зависит и от США, и от ЕС. В то же время Вашингтон и Брюссель являются крупнейшими внешнеторговыми партнерами Китая.

Таким образом, даже один эшелон снарядов калибра 152 мм, отправленный в Россию из Китая, может привести к крайне нежелательным последствиям для китайской экономики, которая сегодня находится, надо заметить, далеко не в лучшем положении.

По этим причинам большинство экспертов сходится во мнении, что поставок Москве вооружения, военной и специальной техники со стороны Поднебесной в ближайшее время ожидать вряд ли следует. Маловероятны и какие-либо схемы с участием третьих сторон (об этом немало говорилось в последнее время). Москве ВВСТ требуется десятками и сотнями эшелонов, и скрыть подобный масштаб поставок от иностранных технических и агентурных разведок сегодня просто невозможно.


Михаил Ходаренок

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
27.02.2023
Зеленскому не хватит поддержки Запада для победы украинской армии
12.01.2023
Россия не оставила западные санкции без ответа
23.08.2022
Российские контрсанкции всколыхнули Европу
15.07.2022
Западу грозит изоляция и крах. Первой жертвой станет Европа
14.03.2019
Bloomberg (США): в мировой торговле оружием Трамп одерживает победу, Путин проигрывает
13.08.2014
Наш ответ Вашингтону
26.10.2011
Здесь страх не должен подавать совета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 21:37
  • 46690
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.03 21:00
  • 2
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 21.03 15:44
  • 20
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 21.03 15:29
  • 1
Путин: РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"
  • 21.03 14:19
  • 2
Зампред Совбеза РФ: «Можно представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда»
  • 21.03 13:38
  • 3
Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве
  • 21.03 13:37
  • 1
Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса
  • 21.03 13:12
  • 1
СВО привела МВД к реорганизации
  • 21.03 09:59
  • 0
Что скрывается за заявлением польского дипломата, или зачем Тихановская едет в США
  • 21.03 09:31
  • 1
Евгений Пригожин написал письмо министру обороны РФ с указанием на ситуацию в Бахмуте и планы противника начать контрнаступление
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов
  • 20.03 11:09
  • 1
ООН подтверждает продление черноморской зерновой инициативы, призывает выполнять и договоренности по российской продукции - заявление
  • 20.03 11:02
  • 1
Очередная кульминация:Россия и Китай содействуют расширению БРИКС и ШОС
  • 20.03 06:18
  • 2425
Как насчёт юмористического раздела?