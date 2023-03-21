Визит председателя Си: поможет ли Китай России оружием

Военный эксперт Ходаренок: не стоит ждать от Китая поставок оружия и боеприпасов

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. В этой связи особый интерес представляет сфера военно-технического сотрудничества (ВТС) между двумя странами. Пока нет однозначных ответов на вопросы - получит ли ВТС новый импульс и, наконец, возможны ли в ближайшее время поставки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) со стороны Пекина Москве.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что собирается обстоятельно обменяться с Владимиром Путиным мнениями по вопросам двусторонних отношений, важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес. Сегодня вечером на совместном ужине Владимир Путин и Си Цзиньпин рассмотрят, как было сказано ранее, «самые-самые важные, ключевые» вопросы.

Вместе с тем следует заметить, что в авторской статье председателя КНР Си Цзиньпина эксклюзивно для РИА Новости и «Российской газеты» о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами и перспективами поставок вооружения и военной техники не было сказано ни одного слова.

Не обмолвился об этих проблемах и Владимир Путин в своей статье в «Жэньминь Жибао» «Россия и Китай - партнерство, устремленное в будущее».

В связи с этим какие-либо характеристики (а тем более перспективы) ВТС между Китаем и Россией на этом этапе можно озвучивать исключительно в виде предположений, оценочных суждений и разве что версий.

С некоторой долей достоверности, вероятно, можно спрогнозировать по каким позициям могли бы гипотетически пойти переговоры и в каких видах ВВСТ в наибольшей степени заинтересована в настоящее время Россия.

Вполне возможно, что могли бы обсуждаться поставки следующих материалов и вооружений:

пороха (разные сорта);

взрывчатые вещества (тринитротолуол, гексоген и др.);

готовые выстрелы к орудиям калибра 152 мм и 203 мм;

мины к минометам калибра 120 и 240 мм;

боеприпасы к РСЗО;

орудия калибра 152 мм (буксируемые и самоходные);

авиационные средства поражения (в первую очередь - бомбы свободного падения);

тактические и оперативно-тактические ракетные комплексы;

беспилотные летательные аппараты класса tactical;

снаряжение (бронежилеты, стальные шлемы и др.).

При этом надо заметить, что поставки ВВСТ со стороны Китая могут разрушить имидж Пекина как миротворца (причем глобального масштаба), чему в значительной степени были подчинены устремления китайской внешней политики в последнее время. И, надо сказать, на этом направлении Пекином достигнуты немалые успехи. Достаточно вспомнить примирение Саудовской Аравии и Ирана.

Помимо этого, в Пекине весьма и весьма опасаются последствий как вторичных, так и первичных санкций со стороны США, которые в этом случае Вашингтоном непременно будут наложены на Китай.

Не останется в стороне от подобного санкционного давления и Европейский союз. А Китай, напомним, в технологическом отношении весьма сильно зависит и от США, и от ЕС. В то же время Вашингтон и Брюссель являются крупнейшими внешнеторговыми партнерами Китая.

Таким образом, даже один эшелон снарядов калибра 152 мм, отправленный в Россию из Китая, может привести к крайне нежелательным последствиям для китайской экономики, которая сегодня находится, надо заметить, далеко не в лучшем положении.

По этим причинам большинство экспертов сходится во мнении, что поставок Москве вооружения, военной и специальной техники со стороны Поднебесной в ближайшее время ожидать вряд ли следует. Маловероятны и какие-либо схемы с участием третьих сторон (об этом немало говорилось в последнее время). Москве ВВСТ требуется десятками и сотнями эшелонов, и скрыть подобный масштаб поставок от иностранных технических и агентурных разведок сегодня просто невозможно.

Михаил Ходаренок