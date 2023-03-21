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Ростех

Вертолетные новости начала года

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В первом квартале года холдинг «Вертолеты России» − один из мировых лидеров в создании винтокрылой техники – уже успел порадовать интересными новостями на вертолетную тематику. Зарубежные показы, тест-драйвы, планы по новой технике и масштабным поставкам – читайте об этом в нашем материале.


Винтокрылая премьера IDEX

На международной выставке вооружений IDEX, которая в этом году прошла в феврале в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), вертолетное направление Ростеха было представлено широко. В натурной экспозиции были продемонстрированы средний многоцелевой Ка-62, модернизированный Ка-226Т и офшорный Ми-171А3.

Последняя модель была показана за рубежом впервые, поэтому о нем − чуть подробнее. Ми-171А3 − новейший вертолет семейства Ми-8. Главная особенность винтокрылой машины – возможность использования для офшорных операций. Иными словами, воздушное судно может преодолевать большие расстояния над водной поверхностью, подходит для обслуживания морских нефтяных платформ – доставки грузов и людей, поиска и спасения потерпевших. Для этого вертолеты оснащаются специальным оборудованием, необходимым для действий в морских условиях, например системой аварийного приводнения.

Фото: Александр Уткин / «Вертолеты России»


Это первый российский вертолет, соответствующий строгим международным требованиям Международной ассоциации производителей нефти и газа IOGP. При этом такую модель в кратчайшие сроки – всего за три года – разработал холдинг «Вертолеты России».

Ми-171А3 может перевозить до 4 тонн груза или 24 пассажиров, при установке дополнительных баков способен преодолевать без дозаправки до 1000 км. Вертолет оснащен самым современным бортовым оборудованием, обеспечивающим безопасные полеты над морем в условиях плохой видимости. Российский двигатель ВК-2500ПС-03 с системой автоматического регулирования и контроля БАРК-6В-7С производства «ОДК-Климов» адаптирован для работы в различных климатических зонах – от тропиков до Арктики. Серийно выпускаться Ми-171А3 будет на Улан-Удэнском авиационном заводе.


Трансформер для сельского хозяйства

Своего рода новинкой стала и VIP-версия многоцелевого вертолета Ка-226Т – с салоном повышенного комфорта эта винтокрылая машина была представлена впервые именно в Абу-Даби.

Ка-226Т называют вертолетом-трансформером из-за его модульной конструкции, когда в одной машине могут использоваться модули различного назначения: пассажирские, грузовые, медицинские, поисково-спасательные. Одно из преимуществ такой конструкции – универсальность и экономичность, благодаря возможности всесезонного применения вертолета. В версии для аграриев появится модуль с распылителями для авиахимобработки и другие полезные дополнения.

Фото: Александр Уткин / «Вертолеты России»


Напомним, ранее в этом году было подписано соглашение между «Вертолетами России» и авиационным альянсом «Аэрохимфлот», занимающимся авиационно-химическими, лесоавиационными и транспортно-связными работами. Стороны договорились о создании специализированной версии машины, предназначенной для выполнения сельскохозяйственных работ. Воспользоваться новой модификацией Ка-226Т «Аэрохимфлот» сможет уже в 2025 году.

Предшественник Ка-226Т, вертолет Ка-26, также активно применялся в сельском хозяйстве. Фирменная соосная схема винтов делает эти вертолеты высокоманевренными, устойчивыми и легкими в управлении, что очень важно для сельхозработ, особенно в районах со сложным рельефом, например на крутосклонных виноградниках. Обновленный российский вертолет будет оснащен новейшими двигателями ВК-650В производства «ОДК-Климов».


«Восьмерки» полетят в регионы

Вертолеты типа Ми-8 уже десятки лет связывают города нашей страны с удаленными населенными пунктами, где зачастую нет другого транспорта. Работа по развитию местных перевозок – пассажирских и грузовых – продолжается. В феврале холдинг «Вертолеты России» заключил договор с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку 86 вертолетов типа Ми-8, которая будет осуществлена в ближайшие три года.

Вертолеты поступят заказчику в универсальной транспортной модификации. Для перевозки грузов «восьмерки» будут оснащаться узлами для крепления внешней подвесной системы. Также предусмотрена возможность установки медицинских модулей, что позволит использовать вертолеты для медицинской эвакуации пациентов и пострадавших. Благодаря дополнительным топливным бакам дальность полета может быть увеличена до 1265 км.

Фото: «Вертолеты России»


С 2017 года «Вертолеты России» уже передали ГТЛК – крупнейшей лизинговой компании России – 132 машины: 51 вертолет Ми-8МТВ-1, 49 вертолетов Ми-8АМТ и 32 «Ансата». Воздушный транспорт Ростеха доставляет грузы и пассажиров, тушит пожары, работает в составе санитарной авиации во всех регионах страны.

БАС-200 выходит за Полярный круг

Холдинг «Вертолеты России» продолжает испытания беспилотной авиационной системы вертолетного типа, и теперь БАС-200 долетел до Полярного круга − в район города Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа.

БАС-200 стал первым тяжелым российским беспилотником, совершившим тестовую доставку грузов в условиях Крайнего Севера. Это событие подтвердило работоспособность беспилотников Ростеха даже в высоких широтах, при низких температурах, высокой влажности и в условиях плохой видимости. БАС-200 выполнил серию полетов высокой интенсивности с полезной нагрузкой более 18 кг. Каждый раз беспилотный вертолет доставлял из Салехарда через реку Обь в Лабытнанги порядка 10 кг почтовых отправлений, при этом суммарно полезная нагрузка превысила 18,5 кг (8,5 кг составлял вес транспортного контейнера).

Фото: «Вертолеты России»


Основное преимущество БПЛА вертолетного типа над самолетными – это возможность применять его практически на любых площадках. Кроме того, винтокрылый БПЛА более устойчив к ветру. Сегодня продолжается работа по расширению эксплуатационных возможностей БАС-200.

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