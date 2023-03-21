Норвегия перебросила в Польшу предназначенные для Украины танки Leopard 2A4NO

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Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2 и четыре БРЭМ, техника уже доставлена в Польшу, откуда будет в ближайшее время переправлена на Украину. О передаче техники сообщило Министерство обороны Норвегии на своем официальном сайте.

Норвежцы украинскими самолетами Ан-124 "Руслан" перебросили танки и инженерные машины в Польшу, скорей всего на аэродром в Жешуве, где находится логистический хаб. Оттуда техника уже будет переправлена на Украину. Как заявил по данному факту министр обороны этой скандинавской страны Бьорн Арильд Грам, для Норвегии важно, чтобы Россия не выиграла в конфликте с Украиной.

Восемь норвежских танков добрались до Украины и готовы воевать против России. Также в Польше продолжается обучение личного состава под эгидой ЕС (...) Мы считаем, что сейчас абсолютно правильно поддерживать Украину. Для норвежской и европейской безопасности важно, чтобы Россия не выиграла свою агрессию против Украины

- заявил министр.

В середине февраля этого года правительство Норвегии объявило о готовности передать Украине 12 единиц техники из наличия норвежской армии. Речь шла о восьми танках Leopard 2A4NO, а также четырех машин поддержки, включая танковый мостоукладчик и инженерные машины. Кроме того, Норвегия выделит запчасти к танкам, а также средства на закупку боеприпасов. Также Норвегия выделила военных инструкторов для подготовки украинских танкистов на территории Польши.

Кстати, в новую поставку норвежцы включили и контрбатарейный радар ARTHUR на базе двухзвенного вездехода, его фото какое-то время находилось на сайте Минобороны Норвегии, но позднее было удалено.