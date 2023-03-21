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Президент Чехии: у западной помощи Киеву есть границы

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, Украина. 20 февраля 2023 года
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, Украина. 20 февраля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

Президент Чехии Павел: помощь Запада Украине не может быть бесконечной

Запад устал от конфликта на Украине, и в следующем году его помощь Киеву уменьшится, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Rzeczpospolita. Неудачи ВСУ на поле боя лишь усугубят ситуацию.

Ежи Хашчиньский (Jerzy Haszczyński)

Rzeczpospolita: Возможно, некоторые страны Запада все же думают о том, чтобы Украина отказалась от части своей территории?

Президент Павел: Я бы никогда не призывал Украину отказаться от части ее территории, к каким-то уступкам. Если украинцы когда-нибудь решатся на это, это будет только их решение. Мы не должны подталкивать Киев ни в каком направлении: ни к уступкам, ни к продолжению конфликта до последнего солдата. Мы можем максимально поддерживать украинцев, но не можем дать им планов на будущее. Мы можем только дать им нашу помощь.

– То есть все виды оружия?

– Все, что поможет им достичь своих целей. Если целью является освобождение всей территории, давайте дадим им все, что для этого нужно. Хотя, конечно, есть пределы. Ограничения есть и со стороны Украины, например, человеческие ресурсы не бесконечны. У западной помощи тоже есть границы.

Мы должны быть реалистами и учитывать, что на будущий год в Соединенных Штатах пройдут выборы. Как показывает опыт предыдущих предвыборных кампаний в США, общество и политики в этот период больше сосредотачиваются на внутренней повестке. Если в предстоящей кампании и будет присутствовать какая-то глобальная тема, то она будет связана не с Европой, а с американо-китайскими отношениями. Интерес Америки к Украине и уровень помощи ей в следующем году могут снизиться. А когда интерес Америки снизится, многие европейские страны поступят так же.

Вы говорите об ограничениях со стороны Запада, в том числе связанных с выборами в США. Сколько у украинцев времени для начала масштабного контрнаступления?

– Это должно произойти в течение нескольких месяцев. Окно возможностей открыто в этом году. После следующей зимы будет крайне сложно поддерживать текущий уровень помощи. Усталость от конфликта – это не только истощение человеческих ресурсов и техники, разрушение инфраструктуры на Украине, но и усталость в странах, которые предоставляют ей помощь.

Многие страны, многие политики ожидают некоторого прогресса в этом году. Я думаю, что у Украины будет только одна попытка провести крупное контрнаступление. Поэтому, если она примет решение провести большое контрнаступление, а оно потерпит неудачу, то средства на следующее получить будет крайне сложно.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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