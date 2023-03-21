В Китае объяснили мировое значение отношений Москвы и Пекина

Хуаньцю шибао: Россия и Китай стабилизируют неспокойную международную обстановку

Запад активно демонизирует китайско-российские отношения, пишет "Хуаньцю шибао". Америка по-своему интерпретирует отсутствие предела их развития, внушая миру, будто они представляют "угрозу" всему и вся. Но на самом деле именно Пекин и Москва являются "стабилизатором напряжения" на международной арене.

В последние годы китайско-российские отношения превратились в новый образец сотрудничества между крупными державами с высочайшим уровнем взаимного доверия, координации и огромной стратегической ценностью. Однако уже довольно долго некоторые западные страны во главе с Соединенными Штатами продолжают очернять и распространять клевету об связях Китая и России. Эти слухи совершенно противоречат объективным фактам и основным принципам китайско-российского партнерства.

Во-первых, Запад продвигает ложный нарратив о так называемой «борьбе демократии с авторитаризмом». Для этого, с одной стороны, администрация Джо Байдена опубликовала в прошлом году Стратегию национальной безопасности, в которой «глобальными приоритетами» США считаются «победа над Китаем» и «сдерживание России». При этом с точки зрения планирования «угроза» Китая и «угроза» России связываются вместе в попытке легализовать стратегию «двойного сдерживания» против Пекина и Москвы через раздувание опасности. С другой стороны, некоторые политики, аналитические центры и СМИ в США и Европе также пытаются изобразить Китай и Россию как органичное геополитическое целое, называя китайско-российские отношения «взаимосвязанными» или даже именуя их «авторитарным союзом». Таким образом Запад стремится посеять в международном сообществе страх перед новой холодной войной и использует ложный нарратив о «демократии против авторитаризма», чтобы спровоцировать лагерную конфронтацию. В конечном счете, именно блоковая политика и менталитет времен холодной войны Запада являются плодородной почвой, которая способствует укреплению таких заблуждений в сознании общественности.

В противовес этому Китай и Россия абсолютно согласны друг с другом в отношении нетерпимости лагерной конфронтации, сдерживания и подавления. Между странами существует высокая степень консенсуса по содействию многополярности мира и демократизации международных отношений. Еще в 1997 году две страны подписали Совместную декларацию о многополярном мире и формировании нового международного порядка, в которой подтвердили общую борьбу против гегемонии и силовой политики. В 2022 году Китай и Россия в Совместном заявлении о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии заявили, что будут твердо отстаивать миропорядок, основанный на международном праве, включая цели и принципы Устава ООН. На самом деле «союзническая теория» идет вразрез с историческим опытом развития китайско-российских отношений и не соответствует их стратегическому позиционированию друг друга. Поскольку между ними не существует традиционных обязанностей и обязательств союзнической политики, Китаю и России нет необходимости фабриковать условных врагов в соответствии с логикой идентичности «я и другие», а также не требуется создавать общую сферу влияния.

Во-вторых, Запад неправильно толкует слова «нет верхнего предела». Он одновременно продвигает стратегию демонизации китайско-российских отношений и пытается вбить клин между Москвой и Пекином. У внешнего мира слишком упрощенное или даже неправильное понимание утверждения того, что «между Россией и КНР нет ограничений, нет запретных сфер для сотрудничества, нет верхнего предела». И в то же время некоторые политики и средства массовой информации не жалеют усилий, чтобы очернить эту концепцию. С одной стороны, Запад считает это так называемым веским доказательством того, что Китай и Россия создали де-факто военный союз, а нормальное торговое, энергетическое и научно-техническое сотрудничество между двумя странами видится дополнительной угрозой для глобальной безопасности. Китай и Россия демонизируются за их попытки повысить уровень стратегической координации и способности к совместным действиям. С другой стороны, западные страны также пытаются подорвать перспективы китайско-российских отношений, заявляя, что Пекин оказался в тупике из-за дилеммы выбора между Западом и Москвой. Тем самым США и Европа стремятся уничтожить углубляющееся стратегическое взаимное доверие между Китаем и Россией.

На самом деле суть выражения «нет верхнего предела» заключается в том, чтобы искусственно не ограничивать углубление сотрудничества между Китаем и Россией. В теоретическом представлении Пекина о развитии партнерских отношений с другими странами нет «потолка». В то же время, это не означает, что «безграничное» сотрудничество между Пекином и Москвой будет выходить за пределы их соответствующих стратегических позиций и границ возможностей, равно как и они не собираются выходить за рамки разумных требований. Как подчеркнул Си Цзиньпин, «китайско-российские отношения обладают мощной движущей силой и независимой ценностью, и на них не повлияют изменения международной ситуации или какие-либо другие факторы». В 2022 году объем двусторонней торговли между Китаем и Россией достиг рекордной отметки в 190,271 миллиардов долларов, увеличившись в годовом исчислении на 29,3%. Стратегические крупномасштабные проекты двух стран в области энергетики, авиации, космонавтики и инфраструктуры неуклонно развиваются, и их ядром являются взаимодополняющие преимущества промышленной структуры и ресурсной обеспеченности. Таким образом, географическое положение двух крупнейших соседей друг друга, а также их другие сравнительные преимущества и взаимодополняемость в развитии являются постоянным внутренним драйвером для углубления двусторонних отношений. Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заключенный двумя странами, установил такие концепции, как вечная дружба, передающаяся из поколения в поколение, и стремление никогда не делать друг друга врагами, а также проверенный временем «золотой стандарт» китайско-российских отношений: неприсоединение, неконфронтация и ненацеленность на третьи стороны. Пекин и Москва договорились не отчуждаться друг от друга из-за искушений или попыток внешнего мира разделить и деморализовать их.

В-третьих, Запад сфабриковал «теорию вызова», с помощью которой он реконструировал систему союзников и партнеров. В настоящее время преувеличение «вызова Китая» и «российской угрозы» постепенно стало основой новой «политкорректности» в США и Европе. Под влиянием соперничества великих держав и региональных конфликтов Соединенные Штаты, НАТО и Европейский союз выставили Китай и Россию основными противниками существующего международного порядка и призвали союзников бороться с Пекином и Москвой, чтобы поддержать «международный порядок, основанный на правилах». В то же время трансатлантическое партнерство претерпело историческую перестройку: НАТО постепенно завершила расширение своих механизмов и модернизировала функции, а также ускорила институционализированное сотрудничество со странами Азии. Стимулятором этих процессов также стала теория «китайско-российского вызова существующему миропорядку», основанная на западоцентризме.

Однако новая модель отношений между Китаем и Россией совершенно не походит на военно-политический союз времен холодной войны. Углубление китайско-российской стратегической координации является оборонительным механизмом для борьбы с запугиванием и односторонними санкциями, а его причиной является именно противодействие одностороннему формулированию международного порядка несколькими странами. Китай и Россия стремятся не допустить, чтобы какая-либо сила подрывала международную систему, ядром которой является Организация Объединенных Наций, а также международный порядок. Они также решительно настроены пресечь любые попытки этой силы построить наступательный и разрушительный единый фронт.

В-четвертых, западные страны во главе с США вменяют Китаю так называемую «вину» и используют украинский кризис для вмешательства в его политику. С момента начала этого раунда украинского кризиса постоянно возникали абсурдные идеи, будто «Китай все знал заранее» или что он «использует кризис для снижения давления на себя в конкуренции с Соединенными Штатами». Из-за затянутости конфликта некоторые страны постоянно под видом «международной морали и справедливости» постоянно начали давать указания Китаю, как общаться с Россией — что нужно сделать и чего делать нельзя. Недавно абсурд дошел до крайности: некоторые западные политики распространили ложную информацию о том, что «Китай оказывает военную поддержку России», так при том еще и добровольно признали, что у них нет соответствующих доказательств. Их первоначальная цель — создать атмосферу преступности во взаимодействии между Китаем и Россией, а также использовать международное давление и односторонние санкции, чтобы заставить Пекин отказаться от сотрудничества с Москвой.

Здесь необходимо отметить, что и Китай, и Россия являются крупными странами с мировым влиянием, их внешняя политика отличается высокой степенью независимости, и нельзя игнорировать их стратегическую решимость и возможности реализации в углублении сотрудничества. В основе укрепления всесторонней стратегической координации между двумя сторонами лежит общая ответственность за поддержание мира и стабильности во всем мире, которая не может быть отделена от общего видения продвижения многополярности мира и демократизации международных отношений. Естественно, она также неотделима от баланса и гармонии между национальными интересами, общими задачами и приоритетами международного сообщества. Для Китая нет прямой связи между китайско-российскими, китайско-американскими и китайско-европейскими отношениями. Будь то логика «треугольника сил холодной войны», которая подстрекает Китай объединиться с одной из сторон, чтобы сражаться против третьей, или сделать «судьбоносный выбор» между Россией и Западом, для Пекина все это невозможно. Китай не намерен строить антизападный союз с Россией и не обязан разрывать нормальные отношения с ней. Пекин и Москва являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, важными мировыми державами с развивающейся экономикой и ключевыми силами в региональных делах и многостороннем сотрудничестве. Их двусторонние отношения — это стабилизатор напряжения в неспокойной обстановке и высококачественный актив для поддержания справедливости и беспристрастности в мире. Их развитие никогда не было направлено на третьи стороны, и потому никто не смеет к чему-то принуждать Китай и Россию. Эти отношения имеют важное мировое значение и являются общечеловеческим благом, а их ценность нельзя свести на нет клеветой и слухами.

Автор: Чжао Лун (赵隆) — заместитель директора и научный сотрудник Института глобального управления Шанхайской академии международных исследований