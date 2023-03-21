Норвегия и 17 стран ЕС подписали проект совместных закупок боеприпасов для Киева

Они также намерены восстановить собственные запасы артиллерийских снарядов калибра 155 мм

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. 17 государств ЕС и Норвегия подписали проект совместных закупок боеприпасов для поставок на Украину и восстановления собственных запасов. Об этом сообщило в распространенном в понедельник заявлении Европейское оборонное агентство.

"18 стран подписали в понедельник проект по совместным закупкам артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм для Украины и восстановления собственных запасов, - говорится в документе. - Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония, [не входящая в ЕС] Норвегия подписали документы".

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил о решении ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев, на реализацию этого плана будет выделено €2 млрд.