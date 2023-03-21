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ТАСС

Президент Чехии прогнозирует перелом в конфликте на Украине в 2023 году

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Президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел.
Источник изображения: EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

Петр Павел уверен, что "никто не заинтересован в продлении конфликта"

ПРАГА, 20 марта. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел прогнозирует, что в 2023 году в конфликте на Украине произойдет "какой-то перелом".

"В этом году, что очевидно, должен произойти какой-то перелом", - сказал он в понедельник журналистам. Павел, генерал армии в отставке и в недавнем прошлом председатель Военного комитета НАТО, полагает, что стороны будут пытаться "получить как можно больший контроль над территорией", чтобы "иметь как можно лучшие позиции на переговорах", когда они начнутся.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что "никто не заинтересован в продлении конфликта". КНР обеспокоена, по его словам, тем, что существующая ситуация крайне негативно отражается на международной торговле. Союзники Украины также стремятся к скорейшим переговорам, утверждает Павел.

Президент повторил выраженное им ранее в интервью польской газете Rzeczpospolita мнение, что Украина может попытаться провести лишь одно крупное контрнаступление. Он также подтвердил гибель в ходе конфликта двух граждан Чехии, оказывавших помощь военнослужащим ВСУ.

Павел также подтвердил, что в апреле планирует посетить Украину. 

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