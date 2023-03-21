США выделили Украине очередной пакет военной помощи на $350 млн

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, в него войдут снаряды для РСЗО HIMARS, гаубиц, а также противотанковые вооружения и ракеты HARM

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты предоставили Украине очередной пакет военной помощи, его объем составил порядка $350 млн. Об этом говорится в обнародованном в понедельник письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Сегодня (20 марта - прим. ТАСС), в соответствии с полномочиями, предоставленными мне президентом [США Джо] Байденом, я санкционирую 34-й пакет американского оружия и военной техники для Украины, оценивающийся в $350 млн", - отмечает глава американского внешнеполитического ведомства. Согласно изложенной им информации, в этот пакет войдут, в частности, боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые вооружения и речные катера.

Как утверждает Блинкен, "только Россия" может положить конец боевым действиям на Украине. "Пока Россия этого не сделает, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заверяет шеф американской дипломатии.