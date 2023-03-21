Войти
ТАСС

США выделили Украине очередной пакет военной помощи на $350 млн

563
0
0
РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS.
Источник изображения: AP Photo/ Roman Koksarov

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, в него войдут снаряды для РСЗО HIMARS, гаубиц, а также противотанковые вооружения и ракеты HARM

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты предоставили Украине очередной пакет военной помощи, его объем составил порядка $350 млн. Об этом говорится в обнародованном в понедельник письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Сегодня (20 марта - прим. ТАСС), в соответствии с полномочиями, предоставленными мне президентом [США Джо] Байденом, я санкционирую 34-й пакет американского оружия и военной техники для Украины, оценивающийся в $350 млн", - отмечает глава американского внешнеполитического ведомства. Согласно изложенной им информации, в этот пакет войдут, в частности, боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые вооружения и речные катера.

Как утверждает Блинкен, "только Россия" может положить конец боевым действиям на Украине. "Пока Россия этого не сделает, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заверяет шеф американской дипломатии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
HIMARS
Похожие новости
17.01.2023
Киев получил от Запада больше оружия, чем просил для победы над Москвой
16.01.2023
СМИ: США все чаще отходят от своих слов в вопросе поставок вооружений Киеву
27.12.2022
"После поставок Patriot уже ничего не выглядит невозможным": получит ли Украина ракеты Аtacms
29.11.2022
"Какие ракеты? Какие танки? Какая Третья мировая? Мы-то тут причем?"
22.07.2022
Донбасс под огнем «Хаймарса»
06.06.2022
«Уничтожить HIMARS и MRLS на Украине - критически важная задача для России»
13.06.2013
Китай готов к большой войне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 21:37
  • 46690
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.03 21:00
  • 2
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 21.03 15:44
  • 20
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 21.03 15:29
  • 1
Путин: РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"
  • 21.03 14:19
  • 2
Зампред Совбеза РФ: «Можно представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда»
  • 21.03 13:38
  • 3
Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве
  • 21.03 13:37
  • 1
Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса
  • 21.03 13:12
  • 1
СВО привела МВД к реорганизации
  • 21.03 09:59
  • 0
Что скрывается за заявлением польского дипломата, или зачем Тихановская едет в США
  • 21.03 09:31
  • 1
Евгений Пригожин написал письмо министру обороны РФ с указанием на ситуацию в Бахмуте и планы противника начать контрнаступление
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов
  • 20.03 11:09
  • 1
ООН подтверждает продление черноморской зерновой инициативы, призывает выполнять и договоренности по российской продукции - заявление
  • 20.03 11:02
  • 1
Очередная кульминация:Россия и Китай содействуют расширению БРИКС и ШОС
  • 20.03 06:18
  • 2425
Как насчёт юмористического раздела?