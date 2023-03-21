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ТАСС

Страны ЕС утвердили план по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: EPA-EFE/ JULIEN WARNAND/ POOL

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, на это выделят €2 млрд

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Страны ЕС утвердили план из трех шагов по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев, на что будет выделено €2 млрд.

Об этом сообщил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Страны ЕС согласились предоставить [Украине] 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев. У нас план из трех шагов: €1 млрд на немедленные поставки, €1 млрд на совместные закупки, создание комиссии по резкому увеличению [военных] производственных возможностей", - написал он на своей странице в Twitter. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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