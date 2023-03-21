Дания намерена обучить военных ВСУ разминированию

Также военные специалисты королевства обучат украинских солдат использованию артиллерийских орудий CAESAR, которые Дания предоставила Киеву

СТОКГОЛЬМ, 20 марта. /ТАСС/. Дания взяла на себя обучение украинских военных разминированию на суше и на море, а также использованию артиллерийских орудий CAESAR, которые королевство предоставило Киеву, под эгидой военной тренировочной миссии для Украины (EUMAM Ukraine). Об этом сообщается в понедельник в пресс-релизе датского Минобороны.

"Дания предложила миссии военной помощи Евросоюза в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) взять на себя обучение украинских солдат разминированию на суше и на море, а также использованию артиллерийских орудий CAESAR, которые Дания предоставила Украине, - говорится в сообщении. - Это то, чем Дания хочет заниматься в рамках EUMAM Ukraine".

Дания в 2022 году присоединилась к европейскому сотрудничеству в области обороны и безопасности. Это произошло после отмены парламентом оговорки, не допускающей участия королевства в нем. Большинство датчан поддержали это решение на референдуме. Поэтому Дания получила возможность участвовать в военных миссиях и операциях ЕС, в том числе в EUMAM Ukraine, поясняется в сообщении.

"ЕС становится все более и более важным игроком в политике безопасности. С тех пор как датчане отменили оборонную оговорку, мы можем полностью участвовать в европейском сотрудничестве в области безопасности и обороны", - прокомментировал министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

Миссия была запущена в конце ноября 2022 года, чтобы обучить 15 тыс. украинских солдат. Новая цель - до конца этого года подготовить в ЕС 30 тыс. военных ВСУ.