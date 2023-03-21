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В России рассказали о модернизации Т-62М

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Танк Т-62М
Танк Т-62М.
Источник изображения: Павел Лисицын / РИА Новости

Модернизация средних танков Т-62М делает их более современными машинами. Об усовершенствованных Т-62М рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с ТАСС.

Он отметил, что очередную модернизацию боевой машины проводили специально для сирийской армии. По словам аналитика, после доработки органов управления Т-62М научиться управлять танком стало «так же просто, как обычным трактором».

«Самая же последняя версия танка была представлена на международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Обновленная машина получила современную электронику, защиту и вооружение. Это уже совсем другой, более современный танк, прошедший глубокую модернизацию», — сказал Леонков.

Модернизированный танк получил модули дополнительного бронирования корпуса и башни, а также блоки динамической защиты «Контакт». Машину оснастили дымовыми гранатометами, усовершенствованной системой управления огнем и двигателем мощностью 780 лошадиных сил. Также Т-62М получил многоспектральную гиростабилизированную оптико-электронную систему (МГОЭС) и тепловизор. По словам Леонкова, усовершенствованные танки уже поступают в зону проведения специальной военной операции.

В августе 2022 года «Российская газета» писала, что бойцы казачьей бригады «Дон» доработали Т-62М, который используют в ходе специальной военной операции в качестве огневой поддержки подразделений с современными танками.

В июне 2022 года стало известно, что танкисты добровольческого батальона «Алания» используют танки Т-62МВ с динамической защитой в ходе спецоперации на Украине.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-62
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