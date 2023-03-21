Скончался бывший командующий Дальней авиацией генерал-полковник Василий Решетников

20 марта 2023 года на 104-м году жизни скончался выдающийся советский летчик и авиационный военачальник, бывший Командующий Дальней авиацией СССР (в 1969-1980 годах) и заместитель Главнокомандующего ВВС СССР (в 1980-1986 годах) генерал-полковник авиации Герой Советского Союза Василий Васильевич Решетников. В последнее время он был старейшим живущим по возрасту и дате награждения Героем Советского Союза.

Василий Васильевич Решетников родился 23 декабря 1919 года в Екатеринославе (затем Днепропетровск) в семье потомственных художников и иконописцев. В мае 1936 года по призыву "Комсомолец - на самолёт!" был направлен в РККА. В декабре 1938 года окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу имени Пролетариата Донбасса, после чего служил в бомбардировочной авиации, и затем в Авиации дальнего действия. Освоил самолеты СБ и ДБ-3.

Во время Великой Отечественной войны сперва командир звена 7-го запасного авиационного полка, с декабря 1941 года на бомбардировщике Ил-4 (ДБ-3Ф) принимал участие в боевых действиях в составе 751-го отдельного (с марта 1943 года - 8-го гвардейского) ночного дальнебомбардировочного авиационного полка 1-й ночной тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (затем 17-й бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия), предназначенной для нанесения ударов по объектам глубокого тыла противника. Участвовал в налете на Берлин в ночь на 10 сентября 1942 года.

С июля 1943 года командир эскадрильи и заместитель командира по летной части 19-го гвардейского дальнебомбардировочного авиационного полка дальнего действия 8-й гвардейской бомбардировочный авиационной дивизии дальнего действия 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса Авиации дальнего действия. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза за выполнение 204 боевых вылетов. Войну закончил в звании подполковника и в должности заместителя командира того же 19-го гвардейского полка. Член КПСС с 1942 года.

Всего в ходе Великой Отечественной войны совершил 307 боевых вылетов (все на самолете Ил-4), дважды был сбит, в том числе в 1942 году смог выйти с территории противника.

В 1946 году окончил ускоренные курсы усовершенствования при Военно-воздушной академии в Монино, после чего стал командиром 19-го гвардейского дальнебомбардировочного авиационного полка дальнего действия. С мая 1946 года заместитель командира, с октября 1946 года - командир 183-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка (Узин Киевской области). С января 1949 года заместитель командира, с января 1951 года - командир 185-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка (Полтава) на бомбардировщиках Ту-4. С декабря 1954 по 1956 годы прошел обучение в Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. С 1956 года заместитель командира, с декабря 1957 года - командир 106-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (Узин) на бомбардировщиках Ту-95. Весной 1959 года вместе с генералом В.Т. Тарановым установил на стратегическом бомбардировщике Ту-95 неофициальный мировой рекорд дальности полёта по замкнутой кривой - 17150 км. Принимал участие в сбросе атомной авиационной бомбы в ходе испытаний на полигоне на Новой Земле.

С 1960 года заместитель командира, с июня 1961 года - командир 2-го отдельного тяжёлого бомбардировочного авиационного корпуса (Винница). С сентября 1968 года - первый заместитель Командующего Дальней авиацией, с 20 января 1969 года по ноябрь 1980 года - Командующий Дальней авиацией СССР. На этих постах возглавлял несколько государственных комиссий по вооружению, принимал активное участие в создании самолетов Ту-22М и Ту-160. С ноября 1980 года по октябрь 1986 года - заместитель Главнокомандующего Военно-воздушных сил СССР. В апреле 1970 года присвоено звание генерал-лейтенанта авиации. С августа 1965 года - заслуженный военный летчик СССР.

Член Ревизионной комиссии КП Украины в 1966-1968 годах. Депутат Верховного Совета Украинской ССР 6-7-го созывов (в 1963-1971 годах).

В отставке с октября 1986 года. Длительное время в отставке был председателем, а затем почетным председателем Совета ветеранов дальней авиации. Автор нескольких книг мемуаров. Последний раз пилотировал самолет в 2004 году, когда на авиашоу "Легенды авиации" в Монино он управлял американским бомбардировщиком В-25 Mitchell.

Был награждён тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени и российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени и Почёта. Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2012 года (за значительный вклад в развитие ВВС России). Имя "Василий Решетников" было прижизненно присвоено стратегическому бомбардировщику Ту-160 Дальней авиации ВВС/ВКС России.

(с) ТВ Центр