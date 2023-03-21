"Пантера" на крови славян: Rheinmetall отправляет новый танк Киеву

Junge Welt: немецкий концерн Rheinmetall отправляет новую "Пантеру" на Украину

Немецкий концерн Rheinmetall достиг рекордных показателей прибыли – более шести миллиардов евро, пишет Junge Welt. На этом он останавливаться не планирует. Шольц уже заявил, что Украине необходимо поставить как можно больше оружия – и как можно быстрее.

Самый крупный оружейный концерн Германии Rheinmetall движется от одного рекорда к другому. В четверг он опубликовал итоговые данные за 2022 год, первый год масштабных военных действий на Украине. Оборот концерна составил 6,4 миллиарда евро — уникальный показатель в его истории. Операционная прибыль тоже рекордная: три четверти миллиарда евро. Заказов у концерна предостаточно: на 26,6 миллиарда евро. Еще один рекорд. То есть, на ближайшие годы дальнейший рост с новыми рекордными показателями обеспечен. До декабря 2023 года, используя второй год украинской трагедии, концерн планирует довести обороты до 7,6 миллиарда евро. В Dax, индексе 40 крупнейших немецких акционерных предприятий, оружейная кузница из Райнланда появилась совсем недавно. Но своей высшей точки концерн еще не достиг, у него еще многое впереди — благодаря войнам и людскому горю!

В четверг канцлер Олаф Шольц открыл новые перспективы для повышения прибылей, заявив в бундестаге, что Украине необходимо как можно быстрее поставить как можно больше боеприпасов. Rheinmetall располагает необходимыми производственными мощностями, он их расширяет и быстро скупает заводы в других странах. Неудивительно! Ведь бизнес с боеприпасами считается в отрасли "высокомаржинальным", дающим отличные проценты доходности. То, что украинские вооруженные силы тратят огромные объемы боеприпасов, только повышает прибыли концерна. Кстати, об Украине: Rheinmetall уже давно использует страну как испытательный полигон. Совсем недавно он послал туда два Skyranger, боевых модуля, которые устанавливают на танки или грузовики и с их помощью отражают атаки дронов-камикадзе. Если модуль докажет свою эффективность, то у концерна появится новый высокоприбыльный товар: ведь войн без дронов больше не будет, так что покупатели точно найдутся.

Но и, конечно, нельзя забывать и о танках. Rheinmetall намерен поставить Украине несколько экземпляров танка Panther — своей новейшей модели, для которой не нашли названия лучше, чем печально известное со времен вермахта слово "Пантера". Более того: Rheinmetall хочет построить на Украине целый завод, который должен будет выпускать по 400 машин таких машин в год. Если сделка выгорит, то тогда Украина сможет создать уникальную по мощности танковую армию.

А Rheinmetall не только обеспечит себе новый источник прибыли, но и выиграет важную битву на мировом танковом рынке. До сих пор в Европе доминировали танки Leopard и, соответственно, немецкие производители. Но их ведущее положение было поколеблено: Польша первой из стран Европы закупила американские танки Abrams — 250 новых и 116 "с пробегом". Ее примеру могут последовать другие страны. Кроме того, Польша планирует приобрести около 1000 южнокорейских танков K2 Black Panther и затем производить их в большом количестве у себя, причем по ценам, конкурировать с которыми танкам Leopard будет не по силам. Открыв завод по производству танков Panther на Украине, Rheinmetall вновь станет одним из лидеров на европейском рынке — особенно когда военные действия закончатся и объекту фирмы на территории "Незалежной" ничто не будет угрожать.

Автор: Йорг Кронауэр (Jörg Kronauer)