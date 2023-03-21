Потеря Черногории Западом превратит Балканы в пылающий факел

ЕП: победа пророссийского кандидата в Черногории ослабит влияние Запада на Балканах

Результаты президентских выборов в Черногории не только определят внешнеполитический вектор самой страны, но и скажутся на влиянии Запада в регионе, пишет "Европейська правда". Победа "прокремлевского" кандидата положит начало превращению Балкан в "пылающий факел под боком ЕС".

Наталья Ищенко

Политик-патриот с сомнительной репутацией коррупционера или ставленник Кремля? Именно такой выбор будут делать граждане Черногории девятнадцатого марта, когда в стране состоится голосование по избранию нового президента.

Эти выборы и так называли решающими – по сути, от их результата может зависеть успешность проекта черногорской государственности. А в случае негативного сценария страна, являющаяся членом НАТО и кандидатом на вступление в ЕС, может просто превратиться в классическую failed state – к огромной радости Кремля и его союзников в Сербии.

Ставки очень высокие, однако за два дня до первого тура они выросли до невиданного уровня. Поздно вечером шестнадцатого марта президент Черногории издал указ о роспуске парламента. По сути, глава государства, который одновременно является участником президентской гонки и оппонентом парламентского большинства, решил идти ва-банк.

Поэтому результаты выборов могут на долгие годы определить, по какому пути пойдет Черногория: в Европу или в Россию. И хотя эксперты пока не видят оснований для паники, в черногорской столице Подгорице уже вслух размышляют об эмиграции в случае победы "четников" (сербских национал-радикалов).

Кандидат с опытом захвата власти

Фактически все балканские политологи единодушны: президентские выборы в Черногории, вероятнее всего, пройдут в два тура. И во втором туре, который планируется провести второго апреля, должны встретиться действующий президент и лидер ныне оппозиционной Демократической партии социалистов (DPS) Мило Джуканович, а также глава партии "Новая сербская демократия" и лидер движения "Демократический фронт" Андрия Мандич.

Джуканович привел Черногорию к независимости, к членству в НАТО и к статусу кандидата №1 на вступление в ЕС.

Мандич же фигурирует в деле о "государственном перевороте", когда в Черногории, в день парламентских выборов 2016 года, готовилась насильственная смена власти с участием агентов российских спецслужб. В суде первой инстанции лидеру "демократического фронта", как и некоторым из его политических соратников, было назначено наказание в виде лишения свободы, но позже этот вердикт был отменен Апелляционным судом и дело направили на новое рассмотрение. Мандич всегда выступал с позиций, выгодных Белграду и Москве. Он всегда был против независимости Косово, против НАТО, против введения санкций в отношении России и даже против независимости Черногории.

Без сомнений, результаты волеизъявления черногорцев будут иметь определяющие последствия не только для будущего самой маленькой балканской страны, но и для региона и, что еще более важно в нынешней ситуации, для всего западного блока, в первую очередь для Североатлантического альянса.

Как Черногория умудрилась дойти до такого состояния, когда лишь шаг отделяет ее от того, чтобы поставить на карту свою независимость и стать существенной проблемой для НАТО?

Во-первых, институты гражданского государства, которые сформировала Черногория,

не смогли обеспечить защиту идентичности и национальных интересов черногорской нации,

оказались беззащитными перед наступлением иного национального, в данном случае сербского проекта, "сербского мира", и гибридного влияния России.

Ставка на гражданское, а не на национальное государство во время обретения независимости позволила привлечь к построению независимой страны меньшинства – албанцев, боснийцев, хорватов… Но сербы как считали, так и считают Черногорию частью даже не "Великой", а самой обычной Сербии. И действуют соответственно.

Атака "сербского мира"

Когда в конце 2019 – в первой половине 2020 года под лозунгом защиты Сербской православной церкви в Черногории начал разворачиваться проект "сербского мира", оказалось, что противопоставить "патриотам Сербии" столь же мощное, но свое национально-патриотическое движение черногорцы не в состоянии. Концепция гражданского черногорского государства не предусматривала жестких форм защиты национальной идентичности, к тому же черногорские лидеры оказались не готовы к организации действенного сопротивления.

Поэтому, когда соседняя страна (при поддержке российского "старшего брата") предложила мощный идеологический продукт ("защита святынь"), он, как цунами, просто разваливал весь гражданский черногорский фундамент. На парламентских выборах в августе 2020 года победу одержал проект "Черногории как второго сербского государства".

И хотя формально правительство было сформировано при участии центристских партий, общий тренд впервые с момента обретения независимости в 2006 году был изменен с гражданского и прочерногорского на откровенно просербский.

Следующей победной ступенью "сербского мира" стала интронизация нового митрополита Сербской церкви в Черногории в сентябре 2021 года. Вопреки позиции всех черногорских политических сил, торжества символически прошли в исторической столице Черногории – Цетине.

Протест черногорцев в Цетине оказался напористым, однако локальным, а потому не смог остановить "сербизацию" страны. Поэтому Белград при поддержке официальной Подгорицы снова смог продемонстрировать, кто в черногорском доме хозяин.

Черногорское патриотическое движение, в конце концов, не достигло желаемого и больше не имело сил на масштабные акции. Впрочем, некоторые позитивные для Черногории изменения все же произошли. Как говорят, что это произошло под давлением западных партнеров, которым не очень понравилась клирикизация и сербизация Подгорицы, которая, помимо прочего, сопровождалась фактической остановкой евроинтеграции и замораживанием взаимодействия с НАТО.

В результате весной следующего, 2022 года, было сформировано правительство без участия сербских радикалов, к которому были привлечены национальные меньшинства и центристские гражданские партии, но патриотические черногорские силы вновь остались "за бортом". Назначенный премьер-министром Дритан Абазович (этнический албанец, что важно в данном случае) тогда подчеркивал: строим гражданское государство.

За прошедший год некоторые улучшения все же произошли. Преимущественно на геополитическом уровне. Черногория в конце концов присоединилась к санкциям против России. Правительство оказало помощь Украине, в том числе и военную. Но вот другие направления, касающиеся гуманитарной политики, до сих пор находятся под мощным влиянием "сербского мира" с привлечением "руки Кремля".

Вот один, но красноречивый пример: государственным университетом Черногории сейчас руководит человек, который мало того что считается идеологом "сербского мира", но, как утверждают черногорцы, является к тому же основателем портала "ИН4С", который без всякого препятствия распространяет самую ужасную российскую пропаганду, в том числе сугубо военную.

Правительство Абазовича из-за своей преданности "сербскому миру" получило в итоге вотум недоверия – после того, как подписало базовое соглашение с Сербской церковью, признав исключительный статус Сербской православной церкви в стране.

Пока Запад не проснулся…

Вторая проблема Черногории заключалась в том, что международные структуры, включая ЕС, НАТО, международные правозащитные организации и СМИ, упорно отказывались видеть угрозу усиления сербского и российского влияния и пытались преуменьшить негативные последствия черногорского разворота в сторону не только Белграда, но и Москвы.

После выборов 2020 года в Европейском союзе и в Североатлантическом альянсе не увидели ничего катастрофического в том, что в правительственное большинство Черногории вошли партии, лидерами которых являются подозреваемые в организации попытки государственного переворота.

Запад вообще, кажется, проигнорировал тот факт, что просербские власти фактически развалили дело о госперевороте.

В НАТО пытались делать "хорошее выражение лица", когда Черногория отказывалась от участия в учениях, от установки на своей территории радара, необходимого для наблюдения за воздушным пространством региона, и даже когда черногорские чиновники "случайно" слили секретные сведения...

Авторитетные международные медиа в то же время критиковали патриотически настроенных черногорцев, обвиняя их в "национализме" и "экстремизме".

А несколько месяцев назад Balkan Investigative Reporting Network (BIRN), финансируемая международным сообществом, назвала черногорских общественных активистов и журналистов, борющихся против сербского гибридного влияния, "ультраправыми экстремистами" и "крайними националистами", заявив, что они представляют угрозу миру и стабильности региона.

Поднялся скандал, горе-исследователи отозвали свой отчет, а ведь "осадок остался"…

Проблема Джукановича

Успех просербских и пророссийских сил имеет еще одно объяснение – крайне плохая репутация черногорской правящей элиты, которая руководила страной с момента провозглашения независимости в 2006-м и вплоть до 2020 года. Конечно, речь о Демократической партии социалистов и ее главе Мило Джукановиче. Не секрет, что стиль руководства лидера "черногорского политического проекта" Джукановича был далек от эталона демократии.

О многом говорит, например, такая деталь: с момента введения многопартийности в Черногории в 1990 году до сегодняшнего дня все президенты были членами Демократической партии социалистов, а до 2020 года эта политическая сила контролировала еще и правительство. Понятно, почему в какой-то момент Джуканович фактически стал восприниматься как лидер "вождистского типа", а его DPS – как авторитарная угроза демократическому развитию Черногории.

Вторая составляющая неэффективности правящей верхушки 2006–2020 годов – коррупция и связи с криминалом. Демократическая партия социалистов имеет репутацию буквально мафиозной структуры. С одной стороны, такой имидж заблокировал нормальное взаимодействие DPS и Джукановича с западными столицами.

С другой – скандалы из-за злоупотребления властью, коррупционные сделки и связи с криминалом несколько лет подряд просто уничтожали авторитет власть имущих. На этом фоне все патриотические и государственные шаги тускнеют и теряют свое значение для избирателей.

При этом, когда оппоненты, мощные медиа, пропагандистские и политтехнологические "машины" Москвы и Белграда не сидят сложа руки, картина становится еще более мрачной. Показательно, что на последних дебатах перед выборами Андрия Мандич "доставал" Мило Джукановича рассказами о состоянии и бизнесе его семьи и "кумовьев". И нельзя сказать, что нынешний президент был настолько убедительным, опровергая всю озвученную, как он сказал, "дезинформацию".

В этих условиях многие черногорские избиратели, выбирая нового президента, будут голосовать не столько за кого-то, сколько против Джукановича. Забывая, что такое голосование открывает дорогу к победе кремлевского ставленника и сворачиванию западного курса страны.

Жест отчаяния или шаг к победе?

Если действующие правила не дают возможности выиграть – меняй правила. Похоже, именно так решил поступить Мило Джуканович, обнародовав за два дня до голосования указ о роспуске парламента. Формальной причиной роспуска Скупщины стала ее неспособность сформировать новое правительство вместо нынешнего, члены которого находятся в статусе исполняющих обязанности. Однако все понимают, что таким шагом Джуканович решил пойти ва-банк и вернуть себе инициативу.

Такой шаг может стать удачным – и тогда, выиграв президентские выборы, Джуканович сможет дожать и внеочередные парламентские, и уже в мае или июне перезагрузить парламент и вернуть себе контролируемое большинство. Однако этот шаг имеет и обратную сторону – если он не сработает, то реванш будет еще более стремительным и полным. И тем на более длительный срок лидерство в стране захватит просербская и пророссийская власть.

Поэтому вскоре мы получим ответ, чем стал этот шаг Джукановича – частью хорошо просчитанной и согласованной с Западом стратегии или жестом отчаяния? От ответа на этот вопрос зависит не только будущее Черногории, но и балканская стратегия РФ. Ведь, одержав столь нужную победу на Балканах, в Кремле не успокоятся, пока не превратят регион в горящий факел под боком ЕС.