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На Украине объяснили большие потери ВСУ под Артемовском

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Украинские военные на военной базе недалеко от Киева
Украинские военные на военной базе недалеко от Киева.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

33 kanal: на Украине объяснили, почему солдаты ВСУ бежали с поля боя под Артемовском

Батальон из Винницы, несмотря на год учений в тылу, оказался не в состоянии вести боевые действия на передовой и бежал с поля боя, понеся большие потери, сообщает 33 kanal. По мнению автора материала, подобное происходит из-за непрофессионализма командиров, слабой подготовки бойцов и коррупции в местных органах власти.

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Ольга Гандурская

Батальон Винницкой теробороны, который в течение года должен был проходить обучение в тылу, бросили под Артемовск и сразу отправили в бой. После понесенных потерь и отступления подразделение перевели под Краматорск как недостаточно подготовленное.

Украинцев начали беспокоить вопросы качества подготовки мобилизованных и теробороновцев. Неоправданные потери, по мнению многих, случаются из-за непрофессионализма командиров и неподготовленности бойцов.

Отправка в Артемовск батальона теробороны из Винницы вызвала большой резонанс. На протяжении года он выполнял задания в Виннице. Некоторые даже в шутку называли его "Монако". И вот этот батальон несколько недель назад отправился на передовую, его бросили в бой... и сразу три бойца – "на щите".

Волонтеры и общественные активисты начали бить тревогу, что подготовка и обеспечение оставляют желать лучшего. Батальон начал хаотично отступать, его вывели с поля боя и отправили в тыл. А тем временем одновременно троих погибших из этого подразделения привезли и похоронили в Виннице. Но и тут не обошлось без скандала – на похоронах теробороновцев, проходивших в течение одного дня, не было ни мэра города, ни его заместителей.

Вот какое обращение от имени ОО "Майдан Винницкой области" обнародовала Ольга Гандурская: "Винницкий батальон территориальной обороны менее чем за неделю понес значительные потери. Имея непосредственную связь с бойцами, находящимися в Артемовске, становится понятно, что значительная вина за большие потери лежит на некомпетентных командирах, которые отправили ребят в ад, а сами остались на безопасном расстоянии.

Отдельно стоит сказать о представителях местных властей, которые только после того, как наших вывели из Артемовска, смогли частично обеспечить подразделение тепловизорами, медикаментами и прочим. И тут возникает вопрос: а где вы были раньше?

К сожалению, не могу обойти вопрос, что ни на одних похоронах, на которых мне приходилось присутствовать, не было городского головы. Не было никого из его пятерых заместителей, ни секретаря, ни депутатов городского совета.

Их можно понять, ведь у них есть более важные дела, которые надо решить, пока не закончился конфликт. Они заняты хищением бюджета, начислениями премий на заоблачные зарплаты, разбазариванием земель и строительством на этих землях своего частного бизнеса, ликвидацией больниц.

Скажите, пожалуйста, нужны ли нам такие командиры и местные власти, которые так безответственно относятся к жизни наших родных и близких?!

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Украина
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