Войти
Интерфакс-АВН

Путин: РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"

646
1
-1
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Россия будет готова бесплатно поставить зерно в нуждающиеся страны Африки в объеме, равном предыдущим поставкам в рамках "зерновой сделки" в эти государства в случае, если в Москве решат не продлять саму сделку через 60 дней, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если мы все-таки примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно", - сказал Путин, выступая на парламентской конференции "Россия-Африка".

По его словам, Россия согласилась продлить на 60 дней действие договоренностей по вывозу через Чёрное море украинского продовольствия и разблокированию российского сельхозэкспорта и поставок удобрений, руководствуясь при этом потребностями, в первую очередь, африканских стран.

"При этом мы настаиваем именно на пакетном характере данной сделки, прежде всего, в интересах африканских и других развивающихся стран, имея в виду, что они нуждаются в больших объемах продовольствия. И настаиваем на полном соблюдении ключевых российских требований", - сказал Путин.

Он отметил, что из общего объема зерновых, вывезенных из Украины, 45 процентов "ушло в европейские страны", только 3 млн тонн зерна было направлено в страны Африки, 1,3 млн - в беднейшие государства. За сравнимый период Россия, несмотря на все "рестрикции и ограничения", направила в Африку почти 12 млн тонн зерна, добавил Путин.

"Подчеркну, только при учете нашей позиции будет обеспечена справедливая и комплексная реализация черноморской зерновой сделки. И в зависимости от этого мы будем решать вопрос о дальнейшем нашем участии", - сказал Путин.

Решение о пролонгировании на шестьдесят дней действия зерновой сделки, отметил он, было принято только исходя из потребностей африканских стран.

Путин подчеркнул, что Россия проявляет заботу о том, "чтобы зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не направлялись на сытые европейские рынки, в сытые европейские страны".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
20.04.2022
Россия готова к жертвам. А Евросоюз еще пожалеет
20.04.2022
Воздушная дорога: как будет проходить новый этап спецоперации на Украине
28.01.2022
«В огороде бузина, а в Киеве дядька». Как понимать ответ США России
03.05.2021
Жэньминь жибао (Китай): какие цели преследует Россия, проводя военные учения в Крыму?
22.11.2017
Строптивый брат Путина
13.10.2016
Американское вторжение в Сирию нереально (Frankfurter Allgemeine)
14.11.2006
Мусоропереработка с летным уклоном
1 комментарий
№1
21.03.2023 15:29
Цитата, q
Если мы все-таки примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно", - сказал Путин, выступая на парламентской конференции "Россия-Африка".

Граждане РФ едят хлеб из кормового зерна 3-4 категории , а её глава вместо утверждения ГОСТа на производство хлебобулочных  изделий из муки высшего и первого сорта и соответствующего субсидирования хлебопёков России для сохранения существующей цены на хлеб обещает за бесплатно отправить в Африку миллионы тонн первосортной пшеницы.

Если Россию обманули и половина вывезенной из Украины пшеницы действительно была направлена в Евросоюз то  уважающий себя руководитель давно  разорвал бы эту " воровскую сделку" и заминировал бы все подступы к портам Украины до той поры пока не прекратятся поставки оружия и боеприпасов на территорию Украины.

Разве нельзя эти миллионы тонн пшеницы бесплатно передать не Африке, а  отечественным животноводам и птицеводам  в качестве стимула для увеличения поголовья животных и птицы?

Если Турция откажется пропускать  Российские суда с зерном  через Босфор следует намекнуть ей, что мы можем "пробить" для своего гражданского и военного флота новый пролив в Средиземное море запустив  в нужном направлении несколько Посейдонов.

Но к глубокому сожалению пока не защита интересов России и её народа , а дешёвый популизм  суть политики нынешних властей....
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 21:37
  • 46690
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.03 21:00
  • 2
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 21.03 15:44
  • 20
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 21.03 15:29
  • 1
Путин: РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"
  • 21.03 14:19
  • 2
Зампред Совбеза РФ: «Можно представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда»
  • 21.03 13:38
  • 3
Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве
  • 21.03 13:37
  • 1
Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса
  • 21.03 13:12
  • 1
СВО привела МВД к реорганизации
  • 21.03 09:59
  • 0
Что скрывается за заявлением польского дипломата, или зачем Тихановская едет в США
  • 21.03 09:31
  • 1
Евгений Пригожин написал письмо министру обороны РФ с указанием на ситуацию в Бахмуте и планы противника начать контрнаступление
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов
  • 20.03 11:09
  • 1
ООН подтверждает продление черноморской зерновой инициативы, призывает выполнять и договоренности по российской продукции - заявление
  • 20.03 11:02
  • 1
Очередная кульминация:Россия и Китай содействуют расширению БРИКС и ШОС
  • 20.03 06:18
  • 2425
Как насчёт юмористического раздела?