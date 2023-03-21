Итальянский генерал заявил, что Рим все больше втягивается в конфликт на Украине

Как считает Марко Бертолини, власти его страны отнимают драгоценные ресурсы у собственной обороны

РИМ, 20 марта. /ТАСС/. Конфликт на Украине может стать бесконечным, как в Афганистане, по мере того как в него все больше втягиваются другие страны. Такое мнение выразил Марко Бертолини, генерал и бывший командующий воздушно-десантной бригадой Folgore ВС Италии, в опубликованном в понедельник интервью газете Il Fatto Quotidiano.

"Мы удваиваем риски, с одной стороны, поставляя оружие другому государству, которое задействовано в конфликте, грозящем превратиться в бесконечную войну, как в Афганистане, а с другой - мы отнимаем драгоценные ресурсы у собственной обороны", - подчеркнул генерал в беседе с изданием. По его словам, такие действия грозят "полной потерей суверенитета, поскольку оружие и армия - гаранты независимости". "И она не может не пострадать, если наши потребности подчиняются потребностям других стран, тем более не являющихся частью наших альянсов и не разделяющих наших национальных интересов", - добавил генерал. Он напомнил, что за "мирные" годы после Второй мировой войны на планете произошло множество конфликтов и "не в каждом было необходимо участие".

Бертолини подчеркнул, что Италия наносит себе вред, вступая в чуждый для нее конфликт. "Мы все активнее занимаем воинствующую позицию, отдаляя возможность переговоров. Со своей стороны мы льем бензин в огонь, поставляя оружие, а теперь еще и проводя подготовку военных [около 20 украинских бойцов проходят под Римом подготовку по использованию ЗРК Samp-T], <...> все это делает крайне затруднительным, если вообще еще возможным, возвращение к переговорам", - сказал генерал.

"Самое большое лицемерие нынешнего конфликта в том, что мы его заметили в последний момент, тогда как он тлел с 2014 года при полном нашем равнодушии", - указал он.