Украина повторит судьбу брошенных американских союзников

The Guardian: США бросят Украину из-за невыгодных условий их "союза"

США всегда преследуют лишь собственные цели, осуществляя операции за рубежом, пишет The Guardian. Это доказывают Ирак и Афганистан. Как только ход событий становится Вашингтону невыгодным, он сразу же бросает союзников. Не грозит ли такая участь и Киеву?

Вашингтон в погоне за своими интересами в Ираке разошелся со старыми союзниками. Поддержка, оказываемая США Украине, тоже сопряжена с многими условиями.

Через два десятилетия, прошедших после второй войны в Ираке, Соединенные Штаты выглядят как короли династии Бурбонов, которые «ничему не научились и ничего не забыли». Незаконное вторжение и оккупация Ирака были историей геополитического фиаско и внутриполитической катастрофы Америки. Для того чтобы понять всю глупость решения начать иракскую войну, нужно сначала понять «великую стратегию» США по достижению глобальной гегемонии, которую Вашингтон проводит с 1945 года.

«Война с терроризмом» обеспечила США политическое прикрытие для дальнейшего стремления к господству, невзирая на применявшиеся в ней угрозы нашему демократическому правительству с помощью лжи, мошенничества и насилия. Опрометчивые действия Джорджа Буша-младшего, конечно, вызвали какие-то опасения по поводу возможых негативных последствий этой войны, но они быстро исчезли. Вместо этого США просто отказались принимать их в расчет, утверждая, что другие страны «либо с нами, либо против нас».

Ключом к силе США всегда была их способность доминировать в трех регионах мира, наиболее важных для них с точки зрения безопасности и экономики: Западная Европа, Восточная Азия и Ближний Восток. Американская мощь зависит от предотвращения появления доминирующего соперника на евразийском пространстве или единой державы в Персидском заливе, контролирующей большую часть мировых запасов нефти. Тем не менее, появление нынешних коалиций может привести именно к таким результатам.

История свидетельствует о том, что когда одна великая держава становится слишком могущественной, она терпит поражение благодаря уравновешивающему давлению других крупных держав. Спецоперация России на Украине продемонстрировала, насколько по-разному смотрят на конфликт союзники США и остальной мир. Именно расширение торговли Москвы с этим миром помогает ей обходить западные санкции во всем, начиная от нефти и заканчивая микрочипами. Это, наряду с подъемом Китая, полностью разоблачило попытки США сохранить однополярную власть в международной политической системе, которую они установили после распада Советского Союза в 1989 году.

США изображают приход мира, одновременно и многополярного, и идеологически разнообразного, как момент большой опасности. Согласно логике рассуждений Вашингтона, с ростом количества великих держав будет и больше соперничества. И тем больше станет шансов на развязывание войн. Но справедливой может быть и противоположная точка зрения, особенно если посмотреть, как упорно такие крупные государства, как Турция и Индия, стараются не занимать чью-либо сторону в международных конфликтах. Государства, освободившиеся от политики США, запутывающих растущие державы в липкой сети своих «правил», разработанных в интересах Вашингтона, могут найти лучшие условия в других местах месте. Достигнутое в этом месяце невероятное соглашение между Саудовской Аравией и Ираном, организованное при посредничестве Китая, лишний раз подчеркивает остроту китайско-американского соперничества.

В глобальных делах благими намерениями вымощена дорога в ад. Тем не менее об успешности той или иной политики следует судить по ее последствиям. Стратегия США с 1970-х годов заключалась в том, чтобы не допустить Москву на Ближний Восток. А окончившееся чудовищным фиаско американское вторжение в Ирак, на самом деле как раз и оказалось приглашением в регион для других супер-держав. К 2016 году появилось саудовско-российское нефтяное партнерство, поддержка Россией иранского режима и российское военное присутствие в Сирии… В том году у США был выбор между кандидатом, выступающим против Китая, Дональдом Трампом, или кандидатом, выступающим против России, Хиллари Клинтон. Теперь страну возглавляет Джо Байден, который, по-видимому, готов сразиться с обоими гигантскими соперниками одновременно, полагая, что Соединенные Штаты могут быть в безопасности только в мире демократических государств-единомышленников. Черно-белое внешнеполитическое мышление американской внешней политики, воплощавшееся столь явно в риторике Буша, никуда не делось.

Капризный и эгоцентричный характер американской мощи хорошо известен как друзьям, так и врагам США. Вашингтон был готов даже рассориться со старыми союзниками, чтобы бомбить Ближний Восток в устраивающей его форме. У США было мало времени разбираться с французскими или немецкие дипломатическими протестами против незаконного характера войны в Ираке. Там были убиты сотни тысяч мирных жителей. Политическая система, насажденная в Ираке Вашингтоном, усилила внутренние этно-религиозные разногласия в стране и сделала ее практически неуправляемой. В то время как иракская нефть хлынула на мировые рынки, ее было преступно и коррумпировано выкачано из страны на 150 миллиардов долларов. В Ираке остается символическое количество американских войск якобы для того, чтобы сдерживать ИГИЛ*, но реальная власть в Багдаде принадлежит Тегерану. Боевики-союзники Ирана имеют решающий голос в иракской политике. США, правда, могут как-то немного закамуфлировать провал в Ираке, потому что сланцевый бум тогда сделал страну энергетической сверхдержавой.

США никогда не теряли страстного желания быть мировым полицейским. На фоне «арабской весны» в 2011 году Барак Обама снова отправил американские войска в Ливию, не заботясь о несогласии Германии в Совете Безопасности ООН с этой американской миссией, которая переросла в достижение необъявленной цели смены режима и развязывания кровавой гражданской войны. Провальный вывод американских войск из Афганистана в 2021 году произошел совершенно неожиданно и стал шоком для Великобритании, которая понесла вторые среди западных стран по величине потери, сдерживая Талибан*. США попросту отмахнулись от британского сомнения в разумности позволить талибам* захватить Кабул.

В недавней трагедии Ирака есть предупреждение для Украины: в политике США успех превыше всего, и никакие моральные законы не имеют обязательной силы. Несмотря на все разговоры о «непоколебимой поддержке», внутри США существует абсолютное неприятие возможных потерь американских жизней, которое помогло реанимировать 20-летие иракского кровавого фиаско. Байден не хочет увидеть, как американских войска воюют с русскими. Это будет третья мировая война. Его чиновники уже заговорили о планах устройства послевоенного порядка на восточно-европейской равнине. Это, естественно, сильно возбуждает киевское правительство, которое усматривает в требовании торопливого окончания военных действий также и требование территориальных уступок России.

Но Вашингтон уже достиг трех важных внешнеполитических целей. Во-первых, Россия изолирована от ЕС. Во-вторых, США отбирают ее роль главного поставщика газа в Европу, тем самым освобождая крупные державы НАТО от энергетической зависимости от Москвы. В-третьих, промышленная мощь Германии, этот локомотив еврозоны, не будет больше, полагаться на балтийский транзит российского газа. В результате, вероятно, в будущем ЕС станет более послушным союзником Америки.

США, скорее всего, не захотят выглядеть так, как будто они вытаскивают ковер из-под Киева. Но история показывает, что Вашингтон предпочел бы несовершенный мир вечной войне. Байден, который в свое время выступал за вторжение в Ирак, наверное, не забыл, что Обама прорвался к власти в Белом доме в качестве антивоенного кандидата. И он будет внимательно оглядываться через плечо на тех кандидатов в президенты от республиканцев, которые заявляют, что защита Украины не является жизненно важным приоритетом США. Если победа Украины может быть объявлена ​​сейчас, это все равно оставит страну нуждающейся в восстановлении. Значительная часть этих расходов может быть оплачена 300 миллиардами долларов активов российского центрального банка, которые в настоящее время заморожены в руках стран G7 и ЕС.

Вашингтон также не захочет слишком долго идти не в ногу с общественным мнением на больших участках земного шара. Ирак показал, что международная политика — это не идеологический «крестовый поход» добра против зла. Да, спецоперация в определенной степени возродила солидарность Запада. Но Вашингтону следует прекратить притворяться, что ему снова удастся повторить прошлый триумф достижения гегемонии в мире.

Автор: Рандип Рамеш (Randeep Ramesh)

* террористическая организация, запрещенная в РФ