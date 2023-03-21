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РИА Новости

Россия продолжит сотрудничать с африканскими странами по линии ВТС

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Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире"
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Путин сообщил о продолжении сотрудничества с африканскими странами по линии ВТС

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия продолжает сотрудничать с африканскими странами по линии военно-технической сферы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Продолжается военное и военно-техническое взаимодействие, включая поставки российских вооружений и военной техники африканским партнерам", - сказал Путин во время выступления на Международной парламентской конференции "Россия-Африка в многополярном мире".

Также Путин отметил, что в настоящее время в вузах Минобороны РФ обучаются военнослужащие из более чем 20 африканских стран.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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