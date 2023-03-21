Джон Миршаймер: США не готовы сражаться за Украину и потерпят поражение

Американский политолог Миршаймер: Россия одержит победу над США в конфликте на Украине

Попытка США сделать из Украины бастион Запада на границе с Россией потерпела крах, заявил в интервью Committee for the Republic профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, причиной начала российской спецоперации стало провокационное предложение Вашингтона, которое тот сделал Киеву.

Джон Миршаймер

На мой взгляд, в соперничестве между нами (США) и русскими победят русские. Вам наверняка интересно, почему я высказываю такую точку зрения. Но посудите сами: чья решимость сильнее? Кого действительно больше волнует сложившаяся ситуация: русских или американцев? Американцам откровенно наплевать на Украину; они ясно дали понять, что не готовы сражаться и умирать за нее. В общем, для нас это не так уж важно.

А русские, в свою очередь, ясно дали понять, что видят во всем этом экзистенциальную угрозу. Так что в плане решимости чаша весов, как мне представляется, склоняется в их пользу. И по мере того, как мы движемся вверх по лестнице эскалации, лично мне — и это исключительно мое мнение — становится очевидно, что победят русские, а не американцы. Именно русские, ведь их решимость больше нашей.

Вопрос в том, кто в этом конфликте проиграет. Полагаю, США нет особого дела до того, если проиграем мы, а русские победят на Украине. Главными проигравшими в любом случае будут украинцы. В моем понимании проблема в том, что мы отправили их шекспировской "цветущею тропой утех". Мы без конца толкали их к стремлению стать частью НАТО. Мы настаивали на том, чтобы они вступили в альянс. Мы настаивали на том, чтобы сделать из них западный бастион на границе России, хотя русские ясно дали понять, что считают подобное неприемлемым.

В результате мы, то бишь Запад, взяли палку и ткнули медведя в глаз. А как вам всем известно, если взять палку и ткнуть медведя в глаз, то происходящее его уж точно не развеселит. На набросится на вас, что, собственно, сейчас и происходит. И этот медведь собрался порвать Украину в клочья. Точнее, уже к этому приступил.

Возвращаясь к тому, с чего мы начали, резонно задать вопрос: кто же все-таки виноват? Русские? Не думаю. Да, грязную работу делают именно они, здесь двух мнений быть не может. Но что вынудило их пойти на это? Вот в чем вопрос. На мой взгляд, ответ очень прост: Соединенные Штаты Америки.