Войти
ИноСМИ

Джон Миршаймер: США не готовы сражаться за Украину и потерпят поражение

623
0
0

Американский политолог Миршаймер: Россия одержит победу над США в конфликте на Украине

Попытка США сделать из Украины бастион Запада на границе с Россией потерпела крах, заявил в интервью Committee for the Republic профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, причиной начала российской спецоперации стало провокационное предложение Вашингтона, которое тот сделал Киеву.

Джон Миршаймер

На мой взгляд, в соперничестве между нами (США) и русскими победят русские. Вам наверняка интересно, почему я высказываю такую точку зрения. Но посудите сами: чья решимость сильнее? Кого действительно больше волнует сложившаяся ситуация: русских или американцев? Американцам откровенно наплевать на Украину; они ясно дали понять, что не готовы сражаться и умирать за нее. В общем, для нас это не так уж важно.

А русские, в свою очередь, ясно дали понять, что видят во всем этом экзистенциальную угрозу. Так что в плане решимости чаша весов, как мне представляется, склоняется в их пользу. И по мере того, как мы движемся вверх по лестнице эскалации, лично мне — и это исключительно мое мнение — становится очевидно, что победят русские, а не американцы. Именно русские, ведь их решимость больше нашей.

Вопрос в том, кто в этом конфликте проиграет. Полагаю, США нет особого дела до того, если проиграем мы, а русские победят на Украине. Главными проигравшими в любом случае будут украинцы. В моем понимании проблема в том, что мы отправили их шекспировской "цветущею тропой утех". Мы без конца толкали их к стремлению стать частью НАТО. Мы настаивали на том, чтобы они вступили в альянс. Мы настаивали на том, чтобы сделать из них западный бастион на границе России, хотя русские ясно дали понять, что считают подобное неприемлемым.

В результате мы, то бишь Запад, взяли палку и ткнули медведя в глаз. А как вам всем известно, если взять палку и ткнуть медведя в глаз, то происходящее его уж точно не развеселит. На набросится на вас, что, собственно, сейчас и происходит. И этот медведь собрался порвать Украину в клочья. Точнее, уже к этому приступил.

Возвращаясь к тому, с чего мы начали, резонно задать вопрос: кто же все-таки виноват? Русские? Не думаю. Да, грязную работу делают именно они, здесь двух мнений быть не может. Но что вынудило их пойти на это? Вот в чем вопрос. На мой взгляд, ответ очень прост: Соединенные Штаты Америки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
29.07.2022
Россия "расшевелила" ЕС, но США не должны бежать ему на помощь
20.04.2022
Россия готова к жертвам. А Евросоюз еще пожалеет
31.01.2022
США продолжат оказывать помощь Украине - Пентагон
28.01.2022
«В огороде бузина, а в Киеве дядька». Как понимать ответ США России
22.11.2021
Великобритания кредитует обновление украинских ВМС
13.09.2021
Hromadske (Украина): «Этого хватит, чтобы устроить врагу ад». Что означает американская помощь украинской армии
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 21:37
  • 46690
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.03 21:00
  • 2
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 21.03 15:44
  • 20
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 21.03 15:29
  • 1
Путин: РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"
  • 21.03 14:19
  • 2
Зампред Совбеза РФ: «Можно представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда»
  • 21.03 13:38
  • 3
Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве
  • 21.03 13:37
  • 1
Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса
  • 21.03 13:12
  • 1
СВО привела МВД к реорганизации
  • 21.03 09:59
  • 0
Что скрывается за заявлением польского дипломата, или зачем Тихановская едет в США
  • 21.03 09:31
  • 1
Евгений Пригожин написал письмо министру обороны РФ с указанием на ситуацию в Бахмуте и планы противника начать контрнаступление
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов
  • 20.03 11:09
  • 1
ООН подтверждает продление черноморской зерновой инициативы, призывает выполнять и договоренности по российской продукции - заявление
  • 20.03 11:02
  • 1
Очередная кульминация:Россия и Китай содействуют расширению БРИКС и ШОС
  • 20.03 06:18
  • 2425
Как насчёт юмористического раздела?