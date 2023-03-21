Войти
ТАСС

AFP: ЕС согласовал план поставок боеприпасов на Украину на €2 млрд

557
0
-1
Источник изображения: AP Photo/ Roman Chop

По сведениям источников агентства, европейские министры согласовали решение о поставках Киеву не менее 1 млн боеприпасов и пополнении запасов стран Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. ЕС согласовал план верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по поставкам боеприпасов на Украину объемом €2 млрд. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, европейские министры согласовали решение о поставках на Украину не менее 1 млн боеприпасов и пополнении запасов стран ЕС.

Совет ЕС 14 марта утвердил решение в экстренном порядке увеличить бюджет Европейского фонда мира на €2 млрд. Ранее Боррель отмечал, что существует вероятность дополнительного увеличения этого бюджета до конца года еще на €3,5 млрд. Изначально весь бюджет фонда составлял €5,7 млрд на период с 2021 по 2027 год, то есть речь идет о его фактическом удвоении. В прошлом году Евросоюз выделил из этого фонда €3,2 млрд на поставки оружия Украине.

Средства из Европейского фонда мира выделяют странам ЕС в качестве компенсации за вооружения, которые они передают Украине. По словам Борреля, Брюссель компенсирует из него 40% стоимости передаваемых Киеву вооружений и боеприпасов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
19.12.2022
Польский политик Камински: мы не хотим уничтожить Россию
15.04.2022
НАТО уходит в сеть
10.09.2021
Exclusive.kz (Казахстан): ОДКБ — это инструмент давления, а не безопасности
08.09.2021
Московский центр Карнеги об отношениях с Украиной
19.11.2018
Первые жертвы оружия нового поколения
15.08.2014
Летальный исход
08.08.2014
"Антонов" раздора. Как выживет предприятие без кооперации с РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 21:37
  • 46690
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.03 21:00
  • 2
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 21.03 15:44
  • 20
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 21.03 15:29
  • 1
Путин: РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"
  • 21.03 14:19
  • 2
Зампред Совбеза РФ: «Можно представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда»
  • 21.03 13:38
  • 3
Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве
  • 21.03 13:37
  • 1
Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса
  • 21.03 13:12
  • 1
СВО привела МВД к реорганизации
  • 21.03 09:59
  • 0
Что скрывается за заявлением польского дипломата, или зачем Тихановская едет в США
  • 21.03 09:31
  • 1
Евгений Пригожин написал письмо министру обороны РФ с указанием на ситуацию в Бахмуте и планы противника начать контрнаступление
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов
  • 20.03 11:09
  • 1
ООН подтверждает продление черноморской зерновой инициативы, призывает выполнять и договоренности по российской продукции - заявление
  • 20.03 11:02
  • 1
Очередная кульминация:Россия и Китай содействуют расширению БРИКС и ШОС
  • 20.03 06:18
  • 2425
Как насчёт юмористического раздела?