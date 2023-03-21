AFP: ЕС согласовал план поставок боеприпасов на Украину на €2 млрд

По сведениям источников агентства, европейские министры согласовали решение о поставках Киеву не менее 1 млн боеприпасов и пополнении запасов стран Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. ЕС согласовал план верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по поставкам боеприпасов на Украину объемом €2 млрд. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, европейские министры согласовали решение о поставках на Украину не менее 1 млн боеприпасов и пополнении запасов стран ЕС.

Совет ЕС 14 марта утвердил решение в экстренном порядке увеличить бюджет Европейского фонда мира на €2 млрд. Ранее Боррель отмечал, что существует вероятность дополнительного увеличения этого бюджета до конца года еще на €3,5 млрд. Изначально весь бюджет фонда составлял €5,7 млрд на период с 2021 по 2027 год, то есть речь идет о его фактическом удвоении. В прошлом году Евросоюз выделил из этого фонда €3,2 млрд на поставки оружия Украине.

Средства из Европейского фонда мира выделяют странам ЕС в качестве компенсации за вооружения, которые они передают Украине. По словам Борреля, Брюссель компенсирует из него 40% стоимости передаваемых Киеву вооружений и боеприпасов.