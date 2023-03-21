ВВС США закупят авиационные крылатые ракеты JSM

Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в США - третий заказчик крылатых ракет JSM: По 3,35 "лимона" за штуку

В прошлом 2022 году компания Kongsberg Defense & Aerospace (KDA) добилась просто огромных успехов со своей крылатой ракетой NSM (Naval Strike Missile), которая де-факто стала заменой ПКР Harpoon на надводных кораблях по всему миру. В этом году продолжилась победная поступь по планете продукции консорциума Raytheon-Kongsberg. 11 марта 2023 г. сообщили, что в 2024 финансовом году минобороны США запросит у Конгресса 4,311 млрд. долл. на закупку ракет, но уже 13 марта появились подробности, согласно которым Пентагон хочет потратить почти вдвое больше - более 8 миллиардов. Среди прочего там запрошен и 161 млн. долл. на приобретение 48 крылатых ракет JSM (Joint Strike Missile) для истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II - простейший подсчет дает нам 3, 35 млн. долл. за единицу. И наиболее вероятно, что это только установочная партия перед началом крупномасштабных закупок.

Первое бросковое испытание JSM c F-35A ВВС США в феврале 2021 года © FMA

Первым заказчиком JSM стала сама Норвегия - 29 июня 2018 г. закупочное агентство министерства обороны FMA (Forsvarsmateriell) заключило с KDA первый контракт стоимостью 700 млн. крон (84 млн. долл.) на производство партии JSM, скорее всего, предсерийных для проведения испытаний (84 : 4 = 21).

Вторым по счету и первым экспортным заказчиком JSM стала Япония, в ноябре 2019-го и в декабре 2020-го заключившая с Kongsberg контракты на 49,5 и 74,5 млн. долл. соответственно. Таким образом, общая стоимость заказа составила 124 млн. долларов. Исходя из вышеприведенной оценки стоимости единичного изделия в 3,35 млн. долл., заказанная партия JSM для Японии может достигать 37 ракет. Осенью 2020-го в японских СМИ появилось несколько сообщений от осведомленных источников, что первые JSM они планировали получить уже в апреле 2021 года для проведения испытаний, оценок и начала подготовки обслуживающего персонала.

21 октября 2021 года агентство FMA подписало с компанией KDA второй контракт на 3,95 млрд. норвежских крон (480 млн. долл.) по закупке крылатых ракет JSM для вооружения ими F-35A своих ВВС. Договор представляет собой рамочное соглашение, предусматривающее развертывание полномасштабного серийного производства на норвежских предприятиях Kongsberg и поставку их, начиная с 2023 года. С учетом того, что в Норвегии очень любят семилетние контракты, скорее всего поставки рассчитаны на 2023-2028 гг. Объем заказанной партии ракет можно оценить на уровне 140 единиц по полученной выше штучной стоимости 3,35 млн. долларов - предсерийные образцы JSM явно дороже, но нужно учитывать и постепенное удешевление при массовом производстве.

Доработку JSM до требований норвежских вооруженных сил Kongsberg проводят в сотрудничестве и НИИ министерства обороны FFI (Forsvarets forskningsinstitutt). Военно-воздушные силы страны планируют выполнить интеграцию JSM на своих F-35A в 2022-2024 годах, завершив ее в 2025-м с объявлением о достижении самолетами полной боеспособности FOC (Full Operative Capability).

Кроме того, Финляндия официально объявила о принятом решении закупать JSM для своих F-35A. Но подписание твердых контрактов увязано с довольно отдалённой перспективой начала поставок этих самолетов в 2026 году, поэтому ещё не скоро станет свершившимся фактом. Большой интерес к закупке или развертыванию лицензионного производства этих ракет уже давно демонстрирует Австралия. KDA сотрудничает BAE Systems Australia с 2015 года для разработки четырехканальной пассивной радиолокационной ГСН, а также ее интеграции на JSM в дополнение к тепловизионной. В 2017 году подписали первый контракт на 17,5 млн. долл., а в 2020-м KDA разместила у BAE Australia заказ на производство первых прототипов такой аппаратуры. Южная Корея была готова приобрести JSM, но в качестве обратной закупки в случае подписания Норвегией контракта на поставки танков K2 Black Panther. Увы, не сложилось, и как оно там дальше будет, пока не ясно.

Нужно заметить, что до сих пор для применения JSM полностью сертифицированы только F-16C/D, с которых проводились ее летные испытания в США в 2015-2018 гг. Интеграция ракеты с F-35А началась в июле 2018-го, первый сброс ракеты без включения двигателя произведен в феврале 2021-го, а завершение программы сертификации ожидается в 2023 году одновременно с началом поставок первых серийных образцов JSM и после установки на F-35 следующей версии ПО Block 4.

Слева - первое бросковое испытание JSM c F-35A ВВС США в феврале 2021 года, справа - испытательная ракета JSM в его отсеке вооружения © FMA

Разработку КР JSM в Kongsberg начали 20 лет назад, как адаптированную для F-35 версию КР NSM (Naval Strike Missile) класса "корабль-поверхность". Что характерно, до первого полета F-35 тогда оставалось четыре года. В настоящее время проектом занимается норвежско-американский консорциум Raytheon-Kongsberg, а JSM является единственным типом оружия большой дальности класса "воздух-поверхность", размещение которого возможно во внутреннем отсеке вооружения F-35A/C при стартовой массе 416 кг, длине 4,0 м, ширине со сложенными/раскрытыми крыльями 0,48/1,35 м.

При этом ракета выполнена с применением технологий малой заметности, а интеллектуальная двухдиапазонная система оптикоэлектронного наведения с запоминанием образа цели, блок инерциально-спутниковой коррекции, метеодатчик, лазерный высотомер позволяют с высокой точностью поражать наземные и морские цели на дальностях до 200 км по маловысотному профилю полета и до 550 км по комбинированному. Можно корректировать маршрут и перенацеливать ракету в полете с борта носителя по закрытому каналу двухсторонней передачи данных в радиосети Link 16. Бронебойно-фугасная боевая часть массой 226 кг состоит из 120-кг титанового корпуса со 100-кг зарядом взрывчатого вещества и программируемым взрывателем. Между тем в настоящее время единственным потенциальным конкурентом JSM в арсенале вооружений этого класса для F-35 Block 4 остается УАБ/УР AGM-154C-1 JSOW от все той же Raytheon.

Авиационная крылатая ракета Kongsberg JSM (Joint Strike Missile) © Kongsberg